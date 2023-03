Recrutement CDD 3 mois : édition, médiation culturelle (Univ. Gustave Eiffel)

Le laboratoire LISAA (https://lisaa.univ-gustave-eiffel.fr/) recrute en CDD (3 mois – avril à fin juin 2023) un(e) ingénieur (e) de recherche (niveau doctorat) ou un(e) ingénieur (e) d’étude (niveau Master 2), dans le cadre du programme URBANATURE (https://urbanature.hypotheses.org)



Missions

Préparation d’un volume d’actes de colloque (réception des articles, relecture ortho-typographique, échanges avec les auteurs)

Fin de la préparation d’un congrès (gestion des inscriptions, suivi des réservations, organisation et coordination d’une petite équipe d’étudiants…)

Aide à l’organisation d’une journée d’étude (qui aura lieu en mai)



Lieu du poste : Université Gustave Eiffel, Bâtiment Copernic, Laboratoire LISAA (Littératures, Savoirs et Arts), 5 boulevard Descartes, Champs-sur-Marne, 77454 (RER A – station « Noisy-Champs » – à 20 minutes de Paris centre).



Rémunération: IGR : 2 702 € brut | IGE : 2 396 € brut



Poste en présentiel (3 à 4 jours selon les périodes, et en distanciel 1 à 2 jour).



CV et lettre de motivation souhaités avant le 21 mars 2023.



Contact : gisele.seginger@univ-eiffel.fr et carmen.husti@univ-eiffel.fr