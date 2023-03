Les Fêtes à Venise,  à travers la production artistique, XIIIe-XXe s (Venise)

Les Fêtes à Venise, à travers la production artistique, XIIIe-XXe siècles / Le Feste a Venezia attraverso la produzione artistica, XIII-XX secoli



XXVIE SÉMINAIRE D’HISTOIRE DE L’ART VÉNITIEN / XXVI SEMINARIO DI STORIA DELL’ARTE VENETA



VENISE, DU 22 JUIN AU 28 JUIN 2O23 / VENEZIA, DAL 22 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2O23



École du Louvre / Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

ARGUMENTAIRE

Comme la guerre et les épidémies, la fête revient. Production collective organisée, anticipée ou plus spontanée, elle est à la fois irruption d’un temps exceptionnel et événement cyclique marqué par le rite. Dans la Sérénissime, elle se signale par sa variété, son exceptionnelle vitalité quand sa longévité n’a pas débouché sur une forme standardisée. Célébrés depuis le Moyen Âge, la Sensa, le Carnevale, les processions des Scuole et fêtes paroissiales seront rejoints aux XVI-XVIIe par les dévotions sacrées au Redentore, à la Salute dans une profusion d’inventions (vol de l’ange, régates...). La gouvernance du doge, la vocation commerciale et diplomatique de Venise imposent des mises en scène civiques urbaines (entrées...) où la pompe et l’apparat commémorent le pouvoir, l’ordre social, contribuent aux écritures de l’Histoire et au mythe de la cité. Manifestation d’union collective, outil de régulation et de contrôle, elle est aussi un événement privé, tant aristocratique que populaire, placé sous le signe du divertissement, du paraître, des métamorphoses et de la transgression. Le séminaire explorera, au prisme de la production artistique, les significations symboliques, politiques des fêtes à Venise, leurs permanences et variations, le rôle des communautés, des femmes. A partir de l’analyse des acteurs, commanditaires et publics, des livrets et de la production visuelle, il s’agira de comprendre le jeu des discours, des représentations induit par et autour des célébrations. Seront étudiés les architectures et mobiliers spécifiques des lieux du divertissement (casino, ridotto), les décors éphémères et costumes (leurs traces) produits lors des réjouissances su terra e su acqua. On s’intéressera aux rencontres artistiques qui en résultent : peinture, théâtre, musique, danse, pyrotechnie, arts de la table. Ce séminaire convie à examiner la venezianità qu’expriment ces fêtes.



Come la guerra e le epidemie, torna anche il tempo della festa. Produzione collettiva organizzata in anticipo o più spontanea, la festa è sia irruzione di un tempo eccezionale che evento ciclico caratterizzato dal rito. Nella Serenissima, la festa si distingue per la sua varietà, la sua eccezionale vitalità, la sua longevità che pur tuttavia non l’ha portata a standardizzarsi in una forma. Celebrata fin dal Medioevo, la festa della Sensa, il Carnevale, le processioni delle Scuole e le feste parrocchiali si uniscono nel XVI-XVII secolo alle devozioni sacre al Redentore, alla Salute in una profusione di invenzioni (il volo dell'angelo, le regate...). Il governo del Doge, la vocazione commerciale e diplomatica di Venezia impongono una messa in scena urbana (ingressi ...) dove la pomposità e il cerimoniale commemorano il potere, l'ordine sociale e contribuiscono a scrivere la Storia e il mito della città. Manifestazione di unione collettiva, strumento di regolamentazione e di controllo, ma anche evento privato, aristocratico e insieme popolare, nel segno del divertissement, dell'apparenza, della metamorfosi e della trasgressione. Il seminario esaminerà, attraverso il prisma della produzione artistica, i significati simbolici e politici delle feste di Venezia, la loro essenza e le loro variazioni, il ruolo delle comunità e delle donne. Dall'analisi degli attori, dei committenti e del pubblico, degli opuscoli e della produzione visiva, si cercherà di comprendere l'interazione dei discorsi, delle rappresentazioni indotte da e intorno alle celebrazioni. Verranno studiate le architetture e gli arredamenti specifici dei luoghi di intrattenimento (casini, ridotti), le decorazioni effimere e i costumi (le loro tracce) realizzati per le feste su terra e su acqua. Ci interesseremo agli incontri artistici che ne conseguono: pittura, teatro, musica, danza, pirotecnica, arte della tavola. Questo seminario ci invita ad esaminare la venezianità espressa da queste feste.

LE SEMINAIRE

Le programme intègre conférences de spécialistes internationaux et visites : il combine histoire culturelle, histoire politique et sociale, anthropologie, histoire de l’architecture, des arts visuels, du mobilier et du décor, histoire du spectacle vivant et de la musique, histoire de la propagande et de la rhétorique, conservation et muséographie du patrimoine immatériel, études urbaines, historiographie... Le séminaire s’adresse aux étudiants en histoire de l’art et disciplines voisines de second et troisième cycles des institutions françaises et étrangères. Il se déroule indifféremment en français et en italien. Le droit d’inscription est de 180 euros.

Les candidatures (lettre de motivation et CV en français et en italien) devront être soumises en ligne, avant le 2 avril 2023, via le formulaire disponible sur le site : www.ecoledulouvre.fr/international/seminaires-internationaux/venise



Il programma comprende conferenze di esperti internazionali e visite: combina storia culturale, storia politica e sociale, antropologia, storia dell'architettura, arti visive, arredamento e decoro, storia dello spettacolo dal vivo e della musica, storia della propaganda e della retorica, conservazione e museografia del patrimonio immateriale, studi urbani, storiografia... Il seminario è rivolto agli studenti di storia dell'arte e discipline correlate del secondo e terzo ciclo degli istituti francesi e stranieri. Si svolge in francese e in italiano. La quota di iscrizione è di 180 euro.

Le domande devono essere presentate online, entro il 2 aprile 2023, tramite il modulo disponibile sul sito Web: www.ecoledulouvre.fr/international/seminaires-internationaux/venise



Programmation et organisation. Programma e organizzazione :

École du Louvre / Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Natacha Pernac / Giovanna Palandri



Renseignements. Informazioni :

École du Louvre. Palais du Louvre. Porte Jaujard. Place du Carrousel. 75001 Paris-Fr Téléphone : +33(0)1.55.35.18.52. Mél. : international@ecoledulouvre.fr

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Palazzo Loredan. Campo Santo Stefano. 2945. I-30124 Venezia

Telefono: +39.041.240.77.11. E-mail: laura.padoan@istitutoveneto.it