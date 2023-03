Quatrième séance du séminaire Balzac (GIRB, Paris) :" ‘Un dossier très curieux.’ Les lettres de femmes à Balzac" par Judith Lyon-Caen (EHESS)

Quatrième séance du séminaire Balzac (GIRB, Paris) : "Des filles d'Ève. Balzac et la question-femme" (J.-L. Diaz, C. Duverne, J.-D. Ebguy, L. Nizard) : " ‘Un dossier très curieux.’ Les lettres de femmes à Balzac" par Judith Lyon-Caen (EHESS)

Le vendredi 10 mars à 14h.

Argumentaire du séminaire et de la journée d'études finale :



https://www.fabula.org/actualites/109973/des-filles-deve-balzac-et-la-question-femme-journee-detudes.html

Des filles d’Ève. Balzac et la « question femme »





En 2020, l’adaptation très libre que propose Marc Dugain d’Eugénie Grandet nous montre une héroïne vent debout contre la domination du sexe fort. Si le cinéaste se dit « frappé par [l]a résonance [de ce roman] avec notre époque1 », sa réécriture des scènes finales en infléchit profondément le sens, et porte à s’interroger sur la perception de la pensée balzacienne à l’ère de MeToo. La visibilité médiatique conférée récemment aux problématiques du sexisme et des violences faites aux femmes, les affinages conceptuels qui en découlent, projettent une lumière nouvelle sur un héritage littéraire dont la réception évolue au gré des mutations sociales. La tentation de rechercher dans l’œuvre de Balzac des réponses aux apories contemporaines s’explique par l’importance qu’il accorde à ce que nous nommerons la « question femme2 », eu égard à la diversité des enjeux qu’elle recouvre.



Dans son article « Balzac, penseur du genre », Christine Planté rappelle qu’il fut l’un des premiers écrivains à proposer « une exploration romanesque systématique » de « la place sociale des hommes et des femmes dans le monde post-révolutionnaire3 ». En 1839, la célèbre lithographie de la « Grande Course au clocher académique » de Grandville consacre la réputation d’un romancier du féminin, « soutenu et couronné par les femmes qui avaient trente ans il y a dix ans4 », juché sur les tresses de celles dont il a su, mieux que quiconque, relater les souffrances. Les milliers de lettres adressées à celui qui se voit surnommé le « chantre des femmes5 » par ses admiratrices témoignent de cette première réception. Aussi dans son « Avant-propos », l’historien des mœurs vante-t-il la complexité inédite de ses personnages féminins, en comparaison de l’uniformité de ceux de Scott, se targuant d’avoir su dépeindre « une femme nouvelle, dans chaque nouvelle situation6 ».



Si ses habituels questionnements politico-juridiques sur l’éducation de la jeune fille et la marchandisation de l’épouse font de lui, à son échelle, un précurseur, son empathie ne vaut pas engagement : à la « liberté sociale » prônée par Sand et le saint-simonisme, Arlette Michel oppose la « liberté intérieure7 » du sujet féminin balzacien. Ces prises de position ont naturellement suscité des lectures critiques contradictoires, présentant « des variations remarquables, qui vont de la reconnaissance d’un féminisme modéré (Arlette Michel) à la dénonciation d’une misogynie niant la sexualité féminine (Brinda J. Mehta8) », ainsi que l’explique Christine Planté. Tantôt il apparaît comme un fervent défenseur de la cause du sexe faible – ainsi lorsqu’il s’insurge contre les violences sexuelles conjugales, dans sa Physiologie du mariage, déclarant qu’« un mari qui débute avec sa femme par un viol est un homme perdu9 » –, tantôt ses écrits semblent refléter la pensée conservatrice de son temps – on lit quatre pages plus loin dans cette même Physiologie la maxime suivante : « La femme mariée est un esclave qu’il faut savoir mettre sur un trône10. » Il semble donc que cette ambivalence doive être mise au compte de la foncière « réversibilité11 » qui marque de son sceau l’expérience de La Comédie humaine.



Aborder la « question femme », c’est interroger la conception balzacienne de la place des femmes dans la cité. C’est aussi analyser la poétique romanesque du personnage féminin, les ressorts d’une pensée de l’altérité doublement modalisée par le prisme d’un regard artistique et masculin. Dans une ère où la déshérence de l’idéal redéfinit la place du héros masculin face à la communauté, il importe de comprendre à quelles déclinaisons spécifiques, à quel héritage renouvelé obéit la figure de l’héroïne. Si Véronique Bui constate une « absence de mythification12 » des protagonistes féminines, en comparaison de leurs homologues masculins, quelle part faut-il accorder ici aux fantasmagories d’un Éternel féminin, revivifiées par la mystique romantique ? Entre quête isiaque, culte marial et Sylphide, les « filles de rêve13 » marquant les premières décennies du siècle tendaient toutes à hypostasier une essence du féminin, dont le reflux alimentera l’imaginaire non moins fantasmatique de la femme fatale, au cours du second dix-neuvième siècle. Dès lors, dans quelle mesure la visée taxinomique qui sous-tend l’inventaire des types féminins chez Balzac reconduit-elle ou non ces formes d’essentialisation, en dépit de l’ancrage réaliste conféré par une peinture ordinairement très concrète de la vie domestique ? L’idéalisation, longtemps mise au compte d’un féminisme « tragique14 » exaltant la grandeur du sacrifice, n’a-t-elle pas tout lieu de résonner, chez le lecteur contemporain, comme l’indice d’une reconduction de modèles stéréotypés, où valorisation et esthétisation valent monumentalisation ?



Indirectement, toutes ces pistes aboutissent à se demander si la question femme peut devenir, chez Balzac, la cause des femmes. Cet objet d’étude a déjà fait couler beaucoup d’encre, et ce dès 1851 avec l’anthologie Les Femmes de Honoré de Balzac. Types, caractères et portraits, attribuée à Laure Surville. Richard Bolster est le premier à poser frontalement la question du « féminisme romantique15 » de Balzac en 1970. En cette période d’émancipation morale, les problématiques de l’amour et du mariage suscitent un intérêt notable, dont témoignent les études d’Arlette Michel et Kristina Wingard16. Dans les décennies suivantes, tandis que la question du « pouvoir féminin17 » (Nicole Mozet) est explorée, s’installe une longue tradition d’analyses mettant l’accent sur le corps et son inscription dans le récit : se rattachent à cette tradition les travaux de Catherine Nesci18, de Mireille Labouret19, et de Brinda J. Mehta dans une perspective psychanalytique, ainsi que ceux de Véronique Bui, qui interroge la construction de la figure héroïque de la femme à travers sa mise à mort. L’engouement pour d’autres thèmes connexes, comme la question de l’éros et de l’androgynie, interroge le féminin sous l’angle du trouble : on signalera les ouvrages de Pierre Laforgue20, Pierre Danger21 et Lucienne Frappier-Mazur22. Les premières études sur le genre sont initiées par Naomi Schor23 et Dorothy Kelly24, puis prolongées par Christine Planté25 et Michael Lucey26. Enfin, l’approche sociologique de la lecture inspire les travaux de David Bellos27, Christiane Mounoud Anglés28, Danielle Dupuis29 et, plus récemment, de José-Luis Diaz30.



Ce faisceau d’interrogations mérite d’être repensé à l’aune des outils critiques et du contexte contemporains. Une telle entreprise nous semble requérir prudence terminologique et souci d’historicisation : en tenant compte de la mouvante relativité des signes convenus de progressisme, il importe de restituer dans leur contexte idéologique des propos qui, devenus aujourd’hui de plus en plus inaudibles, étaient alors investis d’une toute autre portée. Tout en se gardant d’une lecture téléologique ou anachronique, on pourra se demander comment les conceptualisations proposées par les courants de pensée féministes contemporains interrogent à nouveaux frais les représentations genrées. On pourra se livrer à des « lectures actualisantes » de l’œuvre balzacienne visant, selon la formule d’Yves Citton, à « chercher dans [l]e texte ce qu’un auteur ne voulait pas forcément dire, mais qui peut néanmoins s’avérer éclairant pour la situation qui est celle de l’interprète31 ». On ne s’interdira donc pas, à condition d’opérer un recul réflexif, de « se montrer lecteur indocile », afin de « travailler à rendre [l’œuvre] lisible pour des lecteurs contemporains, plus curieux d’un texte disparate, pluriel32 », ainsi que le préconisait Joëlle Gleize. Or l'œuvre balzacienne nous fournit elle-même des clefs d’une étonnante modernité pour penser les rapports de genre aujourd’hui. Dès l’« Avant-propos » de La Comédie humaine, Balzac opère lui-même l’un des tout premiers une distinction entre sexe et genre, lorsqu’il affirme que « dans la société la femme ne se trouve pas toujours être la femelle du mâle33 ». Christine Planté voit de ce fait en lui « un des premiers théoriciens du genre (gender), si on désigne par-là la différence des sexes en tant qu’elle est dans les sociétés humaines irréductible à une donnée physiologique34 ». Poussant plus loin encore une telle perspective, le roman balzacien tend à mettre en question la bipartition homme/femme, faisant affleurer dans ses intrigues et ses portraits la possibilité d’un « troisième sexe35 », emblématisé par la figure de l’androgyne.