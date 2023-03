Les objets, mode d'emploi

On date des années 1980 la naissance d'un material turn qui a donné naissance, dans les universités anglophones, aux material culture studies. Cet intérêt pour les objets s'est rapidement étendu à un ensemble de disciplines : l'anthropologie mais aussi l'histoire, l'histoire de l'art, la sociologie, les lettres, en bref, les sciences humaines. Ce que réaffirmait avec force le material turn, c'est que les artefacts sont non seulement le produit de pratiques qui permettent leur production et leur diffusion — que l'on ne comprend qu'en surface si on les regarde comme des phénomènes purement économiques — mais sont également eux-mêmes les sédimentations, les vecteurs et les modélisateurs de pratiques signifiantes. Le septantième dossier critique de notre revue des parutions Acta fabula vient témoigner de l'actuelle vivacité de la question, mais aussi de son transfert : des sciences sociales vers les études littéraires, francophones en l'occurrence. Car celles-ci, héritières de systèmes de valeurs ancrés où la matérialité n’a jamais le bon rôle, ont longtemps fait peu de cas de la présence pourtant massive des objets dans leurs objets. Le sommaire réuni par Joséphine Vodoz cherche à illustrer les diverses formes de "lecture matérialiste" (M. Caraion) qui s’exercent actuellement et ce qu'elles relaient des différentes disciplines dont elles sont l’écho.