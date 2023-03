Aide au financement de colloques et journées sur le XVIIe siècle

La Société d’Etude du XVIIe siècle accorde régulièrement un soutien à des événements scientifiques centrés sur le XVIIe siècle (toutes disciplines confondues).



Les candidats à cette aide devront fournir un argumentaire détaillé du colloque ou de la journée prévue et un programme prévisionnel.



La somme allouée ne pourra pas excéder 500 € (800 € pour les événements organisés par de jeunes chercheurs non statutaires).



Les demandes sont à adresser au président de la Société, Jean-Robert Armogathe (armogathe@gmail.com) et à la secrétaire générale, Céline Bohnert (celine.bohnert@univ-reims.fr). Elles seront examinées par le Conseil d'Administration.



Prochain délai : 10 juin 2023.



Délai suivant : 20 septembre 2023