V. Ferrer, E. Refini et L.uc Vaillancourt (dir.), Représentations de soi à la Renaissance

La question du sujet n’en finit pas d’alimenter les plumes des historiens, des philosophes et des littéraires. Si l’on n’affirme plus vraiment que l’individu est l’une des réalisations majeures de la Renaissance européenne, les études les plus récentes persistent à interroger les moyens d’expression d’une subjectivité fuyante. Dans leur continuité, ce volume collectif se propose de reconsidérer le sujet à la Renaissance à travers le prisme de la rhétorique, des formes et des genres. Il entend repenser cette notion problématique en examinant le rôle joué par l’écriture dans la représentation de soi, comme instrument herméneutique, comme outil stratégique d’affirmation ou de dissimulation, comme quête d’une identité d’auteur. Il s’intéresse plus précisément à l’image de soi que construit le texte à destination du lecteur, aux modalités d’une hypothétique « subjectivité littéraire », toujours difficile à identifier et à définir.

Table des matières

Avant-propos par Véronique Ferrer, Eugenio Refini et Luc Vaillancourt

PREMIÈRE PARTIE: LA REPRÉSENTATION DE SOI EN QUESTION



I. Is There a Self in Renaissance Lyric? par Ullrich Langer

II. Dysfunctions of the Self in Montaigne par Philippe Desan

DEUXIÈME PARTIE: SE REPRÉSENTER EN AUTEUR



III. La fausse transparence marotique. Clément Marot par lui-même dans la quatrième ballade de L’Adolescence clementine par Guillaume Berthon



IV. « Prenez-le, il a mangé le lard ». Clément Marot’s Poetic Persona and Adiaphorism par Scott Francis



V. « Je pareillement... ». Paradoxes et complexités de la représentation de soi chez Rabelais par Bernd Renner



VI. Soi comme un poète. Agrippa d’Aubigné dans Le Printemps par Véronique Ferrer



VII. Se représenter en auteur. Gaspar de Saillans (Lyon, 1569) par Audrey Duru



TROISIÈME PARTIE: SE REPRÉSENTER D’UN GENRE À L’AUTRE



VIII. Marguerite de Valois et les mignons. Figures littéraires de la représentation de soi dans le théâtre de la cour par Caroline Trotot



IX. Pureté de la foi ou enflure du moi. L’ombre de Calvin autour du bûcher de Servet par Mathilde Bernard



X. Qui est « je » dans le pseudo-éloge ? Le cas du Tableau des différends de la religion de Marnix de Sainte-Aldegonde par Mathieu de La Gorce



XI. L’ethos du démonologue. Statuts du témoignage chez Bodin, Montaigne et Agrippa d’Aubigné par Anne-Pascale Pouey-Mounou



XII. Les contradictions de l’écriture de soi dans la poésie française de l’automne de la Renaissance. L’exemple de Claude de Trellon

par Nadia Cernogora



XIII. Whose Exordium is This? Translations of the Self in Poetry and Music par Eugenio Refini



QUATRIÈME PARTIE: SOI ET LES AUTRES



XIV. Les incertitudes du je voyageur. Quelle expression du sujet en première modernité dans le récit viatique ? par Marie-Christine Gomez-Géraud



XV. Des Sauvages de Champlain : ce que l’autre révèle de soi par Luc Vaillancourt



