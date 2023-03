Récits et conflits. Narrations sur la guerre et les conflits dans les littératures contemporaines (revue Lublin Studies in Modern Languages and Literature)

Revue Lublin Studies in Modern Languages and Literature, no 4/2023

« Récits et conflits. Narrations sur la guerre et les conflits dans les littératures contemporaines »



La guerre, les conflits militaires et les rébellions armées tiennent une place essentielle dans les lettres. Témoin privilégié des moments significatifs dans l’Histoire, la littérature a de tout temps investi cette problématique pour la raconter dans toutes ses dimensions. Aussi bien dans les ouvrages dont l’histoire oscille autour de la guerre ou en est directement inspirée, de même que dans ceux où la guerre ne constitue qu’une toile de fond, les écrivains laissent voir des actes de courage, de résistance et de patriotisme, présentent les violences des combats et les souffrances terribles des victimes, disent les blessures et les traumatismes des survivants. Certaines formes se sont avérées particulièrement performantes pour aborder toutes ces questions comme les romans mémoriels, les récits de témoignages, les autobiographies et les biographies. Parallèlement, plusieurs esthétiques ont émergé, censées montrer de façon à la fois imagée et véridique l’homme dans des situations extrêmes : l’écriture blanche, l’écriture lazaréenne ou encore l’écriture du silence, toutes marquées, de telle ou autre manière, par l’impuissance du langage à dire l’horreur de la guerre et les expériences traumatiques qu’elle génère. Comme la guerre et la littérature entretiennent des liens forts, les recherches concernant les représentations littéraires de guerre abondent également. Nombre d’études sur cette problématique ont paru qui témoignent de son importance toujours appréciée et de la complexité de la réflexion menée dans des monographies, des ouvrages collectifs et des articles de revue.

Malgré sa présence constante dans le champ scientifique, le sujet reste loin d’être épuisé et il n’a rien perdu de son acuité ni de son actualité. La liste des écrivains contemporains qui évoquent la guerre dans leurs textes n’est point courte : Echenoz, Lemaitre, Detambel, Littell, Mauvignier, Bey, Khadra, Kourouma, Sansal, Faye, Diop, Elalamy et tant d’autres encore. Il s’agit souvent de porter un regard critique sur les conflits qui ont secoué notre planète, montrer l’empreinte qu’ils ont laissée dans la mémoire collective, réfléchir sur le passé du pays et sa propre identité ou encore faire un travail mémoriel sur l’Histoire et le sort de ceux qui l’ont vécue. Or, si la guerre continue à hanter la littérature, c’est surtout parce qu’elle fait partie de notre réalité. À ce début du XXIe siècle, elle est toujours et partout : comme autrefois, mais par des moyens nettement plus nombreux et performants, elle sème la mort et une destruction terrible. Même si les combats réels se déroulent sur l’autre bout du monde, les images plus ou moins sanglantes sont immédiatement diffusées par des technologies numériques de sorte que tout le monde se voit confronté aux représentations violentes et en subit l’influence. La proximité de la guerre n’est pourtant pas strictement médiatique. En Europe où elle semblait, encore il y a peu de temps, être une expérience révolue, diverses tensions se renforcent et la guerre risque de déchirer de nouveau le continent. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et les atrocités commises contre l’humanité laissent voir que notre monde fait face à un des périls les plus dangereux pour sa stabilité. La situation est une source d’inquiétudes grandissantes tant pour les gouvernements que pour les individus qui craignent l’escalade du conflit à l’échelle mondiale.

Au vu de l’actualité de la problématique de la guerre, nous avons décidé de lui consacrer le présent volume de la revue Lublin Studies in Modern Languages and Literature. Nous aimerions réfléchir sur la manière dont cette thématique est investie dans le roman contemporain d’expression française (publié après 1980).



Plusieurs questions nous semblent particulièrement intéressantes :



– Quelles guerres et conflits font surtout l’objet de représentation littéraire et pourquoi ?



– Sur quoi est orienté le travail romanesque ? Sur les événements violents, les individus qui y participent, la postérité ?



– S’agit-il plutôt d’aller vers la vérité historique, de fictionnaliser le passé réel ou bien d’imaginer une guerre hypothétique ?



– Quelle est la poétique du récit de guerre contemporain ? Revient-on sur les esthétiques déjà connues ou bien crée-t-on de nouvelles formes d’expression ? Quelles stratégies narratives sont adoptées ?



– Quelle est la visée de cette littérature ? Éthique, mémorielle, autre ?



Sans être exhaustive, cette liste peut être complétée par toute autre piste de recherche s’inscrivant d’une manière pertinente dans la problématique du volume.

Calendrier :



· avant le 15 avril 2023 : envoyer une proposition (titre, résumé d’environ 300 mots, courte notice bio-bibliographique mentionnant le nom de l’auteur et son rattachement institutionnel) à l’adresse : lsmll.lit@mail.umcs.pl



· 1er mai 2023: réponse du comité de rédaction



· 1er septembre 2023 : remise des articles respectant la feuille de style par le site internet de la revue



· décembre 2023 : publication du numéro



La revue accepte aussi des articles dans la rubrique « Varia ».

—



URL DE RÉFÉRENCE : https://journals.umcs.pl/lsmll