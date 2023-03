Éthique de la folie ordinaire : médecine, philosophie, littérature (Strasbourg)

Qu’est-ce que la médecine de l’esprit ? Une réponse spontanée convoque immédiatement une discipline au sens où l’entendait Foucault, puisque « [l]a médecine n’a aujourd’hui plus de champ extérieur » (Les Anormaux, 1999, p. 250). Pourtant, la medicina mentis a longtemps constitué un objet philosophique, où la référence à la pathologie n’était pas prédominante, et où l’hygiène de la pensée ne supposait pas nécessairement une perspective médicale. On pourra y voir l’évolution des disciplines et de leur rapport de force, mais ce n’est pas cet aspect qui nous retiendra : plutôt ce qu’elle suppose de la conception de l’esprit, des moyens à employer pour le soigner, et de la hiérarchie des facultés que ce soin ordonne.

Ce colloque se propose de rendre toute sa complexité à l’apparente simplicité d’une expression (la médecine de l’esprit), en réfléchissant à ce qui fait l’objet du soin, puisque définir la médecine de l’esprit suppose de définir l’esprit dont on doit avoir soin.



Programme



Jeudi 9 mars



10h15-10h45 - Introduction



Session 1 : Médecine et philosophie de l’esprit

10h45-11h15 - Mélanie Zappulla (Univ. Paris 1), « L'ingenium du mélancolique chez Spinoza »

11h15-11h45 - Éric Marquer (Univ. Paris 1) : « Les identités fictives : un point de vue humien »



Session 2 : Le travail de l’imagination

14h-14h30 - Arianna Sforzini (SciencesPo), « L'agentivité du patient comme exercice d'imagination. Vivre la "folie" au quotidien dans les institutions de soin, au prisme foucaldien »

14h30-15h30 - Jean-Philippe Pierron (Univ. Bourgogne), « Psychiatrie, imagination et rêverie : Bachelard, Foucault et Binswanger»



Session 3 : Pratiques de la norme

16h15-16h45 - Juan Rigoli (Univ. Genève) : « Passions et sexualité à l’aube du XIXe siècle »

16h45-17h15 - Lucien Derainne (Univ. Strasbourg), « La monomanie : folie et norme de l'esprit à l'âge romantique »





Vendredi 10 mars



Session 4 : Cas d’hier et d’aujourd’hui (I)

9h15-9h45 - Mathieu Frèrejouan (Univ. Paris 1), « "Son cerveau était un théâtre" : les visions de Charles Lullin à l'époque de l'aliénisme. »

9h45-10h15 - Ronan de Calan (Univ. Paris 1), « Ceux qui n’ont pas sombré : Benjamin Ball et les frontières de la folie »



Session 5 : Cas d’hier et d’aujourd’hui (II)

11h00-11h30 - Tristan Dagron (CNRS), « La folie ordinaire des jeunes filles : autour de la Mégère apprivoisée »

11h30-12h00 - Guénaël Visentini (Univ. Strasbourg), « De l’extraordinaire à l’ordinaire de la folie. Le cas Oriata »



Session 6 : Folie individuelle, folie collective

14h00-14h30 - Tatiana Victoroff (Univ. Strasbourg) : « Fous les médecins qui veulent soigner la folie ! L'éthique paradoxale de Tchekhov (« Salle № 6 », « Le moine noir »)

14h30-15h00 - Sandra Janssen (Univ. Erfurt) : « Une histoire de la civilisation en névroses et psychoses. La 'loi des cycles psychiques' selon Hermann Broch »



Session 7 : Le « beau danger »

15h45-16h15 - Steeves Demazeux (Univ. Bordeaux Montaigne), « Edgar Poe : la folie entre médecine et littérature, entre ordinaire et extra-ordinaire»

16h15-16h45 - Bertrand Marquer (Univ. Strasbourg), « Maupassant : morales de la folie ordinaire »