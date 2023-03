Contrat doctoral "LETHICA" (Littératures, éthique et arts)

L’Institut Thématique Interdisciplinaire LETHICA (Littératures, éthique et arts) met au concours un contrat doctoral pour la rentrée 2023.

Pour être recevable, le projet de thèse doit impérativement s’inscrire dans le périmètre de l’ITI LETHICA, dont l’ambition est de montrer l'apport de la réflexion littéraire et artistique sur les questions éthiques.

Le candidat ou la candidate devra proposer un projet en lien avec les différentes thématiques de LETHICA (tri, révolutions morales, transparence et secret, faire cas) et s’inscrire dans ses perspectives de recherche (axes : approches historiques, perspectives interculturelles, éthique de la création, éthique et thérapeutique).

La direction envisagée pour la thèse doit impérativement compter un membre de l’Université de Strasbourg et de l’ITI LETHICA (la liste des membres est disponible sur le site).

Les dossiers reçus seront soumis à l’évaluation du Comité de pilotage de l’ITI LETHICA.

L’installation sur site (Strasbourg) durant toute la durée du contrat est requise.

Calendrier



Les dossiers doivent être transmis au plus tard le 1er juin 2023 (midi) à Bertrand Marquer (bmarquer@unistra.fr) responsable Recrutement et Développement, avec copie au coordinateur de l’ITI Anthony Mangeon (amangeon@unistra.fr). Les résultats de la présélection seront communiqués au plus tard le 7 juin 2023.

Les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s pour audition le 16 juin 2023.



Dossier de candidature :



Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :



· CV détaillé



· Copie des notes de master



· Lettre de motivation, précisant la manière dont le candidat ou la candidate compte s’insérer dans l’ITI LETHICA (2 pages max.)



· Lettre de recommandation de la directrice ou du directeur de thèse



· Présentation du projet (10 pages maximum, bibliographie comprise)

—

Pour plus de renseignements



https://lethica.unistra.fr/



bmarquer@unistra.fr