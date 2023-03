Variation linguistique et traduction : Perspectives dans le domaine hispanique (Tours)

Journée d’études internationale

Variation linguistique et traduction : Perspectives dans le domaine hispanique

10 mars 2023

Faculté de Lettres et Langues, 5e étage de la BU 3 rue des Tanneurs, 37000 Tours



Modalité hybride (veuillez envoyer un mail pour recevoir le lien de connexion)







Journée d’études internationale consacrée à la variation linguistique – que ce soit géographique, fonctionnelle ou socioculturelle – dans l’activité traduisante de ou vers l’espagnol. Plus précisément, les différentes contributions porteront sur les variétés de l’espagnol dans la traduction littéraire, juridique, audiovisuelle (le doublage, le sous-titrage pour les sourds et malentendants), ou encore la localisation des jeux vidéos. Cet événement international réunit des chercheurs de diverses universités espagnoles et françaises, spécialisés en matière de traduction dans le monde hispanophone.

Programme

9h00 : Accueil des participants et présentation de la journée

Yekaterina García-Márkina & Xandra Santos Palmou

9h30 – 10h « Traducción literaria y variedades de español: J. M. Coetzee en español », Inmaculada Mas Álvarez, Universidade de Santiago de Compostela

10h – 10h30 « Traducción del francés al español en la Unión Europea y variación: el español de las instituciones europeas frente al español jurídico de España», Manuel Torrellas, Université de Tours

10h30 – 11h (visioconférence) « Necesidades textuales y paratextuales de la localización de videojuegos », Ramón Méndez González, Universidade de Vigo

11h – 11h30 Questions

Pause déjeuner

14h – 14h30 « Traducción del sociolecto juvenil (francés-español) a través de la traducción audiovisual: estudio de caso de la serie Plan Coeur », Mª Azahara Veroz González y Soledad Díaz Alarcón, Universidad de Córdoba

14h30 – 15h00 « De acuerdo / Sí / Sí, señor : Variación pragmática en la traducción para subtitulación y doblaje en español », Alba Milà-Garcia, Universitat Pompeu Fabra/Universitat de Barcelona

15h – 15h30 « La comedia es así de simple: uso del lenguaje simplificado en el subtitulado para sordos de series cómicas en dos países hispanohablantes », Vicente Bru García, Universidad de Granada

15h30-16h Questions

16h00 Clôture et vin d’honneur

Langue des communications : espagnol



► Organisée par :

Yekaterina García Márkina (Université de Tours, ICD) yekaterina.garcia@univ-tours.fr

et

Xandra Santos Palmou (Université de Tours, ICD) xandra.santos@univ-tours.fr