Poste de coordonnateur·rice (Chaire France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression)

La Chaire France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression cherche une personne pour coordonner les activités de son volet québécois.

Le volet québécois est financé par les FRQ pour 5 ans. Il compte 4 cotitulaires à l’U. Laval, l’U. de Montréal, l’UQAM et l’UQTR, 21 cochercheurs québécois et une cinquantaine de collaborateurs internationaux. Le volet français de la chaire est financé par le CNRS et compte 4 cotitulaires.



La chaire souhaite contribuer à une meilleure compréhension des enjeux liés à la liberté d’expression et fournir des outils aux chercheurs, aux professionnels des milieux juridiques, gouvernementaux, religieux, académiques, artistiques, politiques, comme au grand public, pour penser, exercer et encadrer cette liberté (https://frq.gouv.qc.ca/creation-dune-chaire-collective-de-recherche-franco-quebecoise-sur-la-liberte-dexpression/).



Pour voir les détails de l’offre d’emploi (no 523005) et poser votre candidature, il suffit de suivre ce lien :



https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psp/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=523005&PostingSeq=1



La date limite pour poser votre candidature est le 14 mars 2023.