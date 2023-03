L’équipe de Fabula recrute deux vacataires en humanités numériques (Paris)

L’équipe de Fabula recrute deux vacataires en humanités numériques

Informations générales

Employeur : Sorbonne Université 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Emploi type : vacation en humanités numériques

Durée : mai-juin 2023

Temps de travail : 70 h par mois

Salaire : 22,17 EUR/heure pour un niveau master ou 33,25 EUR/heure pour un niveau doctorat

Contexte

En 2021, Fabula a remporté un financement du Fonds National pour la Science Ouverte abondé par le CNRS dans le but de financer une modernisation technique des modalités d’accès et d’usage des très riches ressources offertes par Fabula. Il s’agissait de moderniser ses deux revues (Acta fabula et Fabula-LhT) et son espace de publication de colloques, et de permettre la fouille du site considéré comme une base de données de l’histoire et de la géographie de la recherche internationale dans sa discipline et les disciplines voisines.

Missions

Dans le cadre de cette modernisation, nous recherchons deux vacataires pour contribuer à la refonte complète de l’Atelier de théorie littéraire, véritable encyclopédie de théorie littéraire offrant quelque 1000 pages aux utilisateurs du site. Une fois le réimport des pages existantes de l’atelier dans le nouveau MediaWiki, il s’agira plus précisément de :

- relire et mettre en forme les pages existantes de l’atelier une fois versées dans la nouvelle structure MediaWiki

- participer à l'indexation des nouvelles pages de l'Atelier

- contribuer à l’élaboration et à la mise en place de l’arborescence de l’encyclopédie en dialogue étroit avec Marc Escola (Université de Lausanne) et Esther Demoulin (Sorbonne Université)

Profil et compétences requises

Le candidat ou la candidate devra être titulaire d’une licence ou d’un master (voire d’un doctorat) en littérature ou dans l’une des autres disciplines SHS concernées par le projet (histoire culturelle, sociologie de la littérature, géographie littéraire, histoire de l’art, humanités numériques...), avec un intérêt pour les questions de théorie littéraire. Une culture de l’édition scientifique, une maîtrise parfaite de l’orthographe et de la grammaire françaises et une connaissance minimale de la norme html et des standards techniques du web seront nécessaires. Une première expérience scientifique en humanités numériques, des connaissances en MediaWiki et en droit des bases de données seront par ailleurs appréciées.

Candidature

- CV

- Lettre de motivation (2000 signes maximum)

Date de clôture de l’appel à candidatures : 31 mars 2023

Envoyer le dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à esther.demoulin@fabula.org