In Passage, n° 6

PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION



In Passage : The International Journal of Writing and Mobility, la revue du département d’anglais de l’université de Boumerdes (Algérie), sollicite des articles en anglais ou en français pour son sixième numéro, dont la parution est prévue pour décembre 2023.



Toutes les contributions doivent impérativement être en anglais ou porter sur des questions liées au monde anglophone. Elles doivent aussi s’inscrire dans la vaste thématique des textes et de la mobilité et de leur interdépendance dans les domaines de la littérature, de la linguistique ou de la traduction, entre autres.



Voici une liste non exhaustive des sujets couverts par In Passage :



Littérature de voyage et contacts interculturels



Nomadisme



L’exil en littérature



Genres et mouvements littéraires



Ecriture et identité sexuelle



Multilinguisme et multiculturalisme



Questions de traduction



Statut de l’auteur à l’ère du digital.





Pour connaître les consignes d’écriture et lire les numéros déjà parus, veuillez consulter le site de la revue : http://inpassage.univ-boumerdes.dz/



Les articles doivent être envoyés à lyndachouiten@google.com le 28 mai 2023 au plus tard.



—



In Passage : The International Journal of Writing and Mobility, the journal of the Department of English of the University of Boumerdes (Algeria), seeks essays in English or French for its sixth issue, to be released in December 2023.



All the contributions should either be written in English or discuss questions that relate to the English-speaking world. They should fit within the broad scope of texts and mobility and their interconnectedness in the fields of literature, linguistics, and translation, among others.



Suggested topics:



- Travel literature and intercultural contact.



- Nomadism.



- Exile in literature



- Literary genres and movements



- Writing and sexual identity



- Multilingualism and Multiculturalism



- Translation issues



- Status of the author in the digital age





To see submission guidelines and read previously published articles, please browse the journal website: http://inpassage.univ-boumerdes.dz/



Articles should be sent by 28 May 2023 to: lyndachouiten@google.com