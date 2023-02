Cahier de l'Herne : Vladimir Jankélévitch

Dirigé par Françoise Schwab, Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau et Jean-François Rey.

Nul besoin de caution pour s’intéresser à l’oeuvre monumentale de Vladimir Jankélévitch qui traverse de bout en bout le XXe siècle. Philosophe, écrivain, pianiste, musicologue, résistant, témoin et victime d’une guerre qui a « coupé sa vie en deux », infatigable marcheur de la gauche, professeur en Sorbonne… C’est tout cela que fut Vladimir Jankélévitch. Les visages de l’homme sont multiples et ce Cahier, à partir de conférences et d’articles désormais introuvables (sur la musique, la religion et son judaïsme), de documents historiques (un CV corrigé de la main de Jankélévitch, une attestation de Résistance), d’engagements publics (sur l’enseignement de la philosophie, sur l’Université française, sur la Shoah, sur l’Allemagne d’après-guerre), mais aussi, d’articles critiques et de témoignages de ses collègues, disciples et fidèles amis, permet d’en dessiner tous les contours.

Toutes les pages de ce Cahier démontreront sans peine l’actualité d’une pensée qui lie tous les champs du savoir classique à l’exigence quasiment existentielle de la morale.

