Exposition Images à l’œuvre. Métamorphoses des bureaux d'écriture (Maison du Livre, Saint-Gillles, Bruxelles)

Pourquoi s’entoure-t-on d’images ? Tableaux, gravures, photographies, cartes postales, images précieuses ou de peu couvrent les murs de nos habitations, selon des agencements variés. Mais comment ces images sont-elles « à l’œuvre » ? Quel est l’impact de tels environnements visuels sur l’écriture ? À partir de quand une pratique culturelle banale, commune, prend-elle un sens particulier pour un homme ou une femme de lettres ? Quelle place les images concrètes occupent-elles dans les bureaux d’écriture comme dans la genèse d’une œuvre ? Tels sont les enjeux que cette série d'évènements entend décliner. Au croisement entre art et littérature, les métamorphoses des lieux d’écriture favorisent les points de rencontre et les hybridations entre textes et images.

Une exposition et une série de rencontres organisées par le groupe de recherche HANDLING de l'UCLouvain (Belgique), en collaboration avec les Archives et Musée de la littérature (AML), l'École de recherche graphique (ERG), dans le cadre de la bourse ERC n° 804259 (Horizon 2020).

Publication associée :

A. Reverseau, J. Desclaux, M. Scibiorska et C. Lahouste,

Murs d’images d’écrivains. Dispositifs et gestes iconographiques (XIXe-XXIe siècle),

Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2023.

