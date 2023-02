Murs d'images d'écrivains. Dispositifs et gestes iconographiques (XIXe-XXIe siècle)

Anne Reverseau, Jessica Desclaux, Marcela Scibiorska, Corentin Lahouste

Avec la collaboration de Pauline Basso et d'Andres Franco Harnache

Pourquoi s'entoure-t-on d'images ? Tableaux, gravures, photographies, cartes postales, images précieuses ou de peu couvrent les murs de nos habitations, selon des agencements variés. Ces dispositifs iconographiques sont autant de reflets de l’histoire personnelle, sociale et culturelle de leurs concepteurs. Et qu’en est-il alors pour un sujet écrivant : quel est l’impact de tels environnements visuels sur l’activité d’écriture ? À partir de quand une pratique culturelle banale, commune, prend-elle un sens particulier pour un homme ou une femme de lettres ? Tels sont les enjeux de ce livre inscrit au croisement des études littéraires et visuelles.

À la fin du xixe siècle, l’environnement des écrivains se voit de plus en plus nourri de références picturales et de la présence concrète des images. Reproductions et œuvres originales sur leurs murs constituent-elles un simple décor ? Quels sont leurs liens avec la pensée esthétique développée par des littérateurs? Quelle place occupent-elles dans la genèse d’une œuvre ? Comment participent-elles d’une posture d’auteur? Et, sur le plan de la réception et de la patrimonialisation, comment les musées peuvent-ils exposer au mieux ces agencements visuels ?

Des frères Goncourt à Yannick Haenel, en passant par Colette, Louis Aragon, Simone de Beauvoir ou Ramón Gómez de la Serna, le mur d’images devient un objet-clé du rapport de l’écrivain à la culture visuelle, y compris la plus contemporaine. Ce volume richement illustré explore ainsi, en sept chapitres et au travers d’une multitude de cas, différentes facettes du mur d’images tel qu’il a pu être investi du xixe siècle à nos jours. Il ouvre à une conception hybridée du fait littéraire, qui s’ancre dans les gestes iconographiques.

Lire sur Fabula l'introduction de l'ouvrage…

Table des matières détaillée…

—

Sommaire

Préface

Les conditionnements médiologiques de la création 5

Introduction

Agencement, dispositif, installation : penser les murs d'images 13

1. Des images pour décorer ses murs. Questions d’esthétique 29

2. Murs d’images, lieux de mémoire personnels 57

3. Figures tutélaires aux murs et panthéons littéraires 85

4. La bibliothèque comme mur pluridimensionnel 113

5. Un moteur pour la création 141

6. Montrer le mur d’images : développement d’un cliché médiatique 191

7. Exposer les murs d’images d’écrivains 223

Conclusion

Du geste à la pensée critique 265

Crédits iconographiques 271

Index 273

Remerciements 275