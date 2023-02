Poste de professeure ou professeur en sciences du langage (Université du Québec à Rimouski, Canada)

Poste de professeure ou professeur en sciences du langage - Université du Québec à Rimouski (UQAR), Campus de Rimouski (Québec, Canada)

«L’Université du Québec à Rimouski, qui accueille annuellement environ 7000 étudiants principalement aux campus de Rimouski et de Lévis, désire engager une professeure ou professeur régulier en sciences du langage affecté au campus de Rimouski.

Sommaire de la fonction

La personne retenue devra assurer des activités d’enseignement en linguistique générale et sciences du langage dans les programmes de 1er, 2e et 3e cycles en lettres. Elle sera appelée également à encadrer des étudiantes et étudiants dans les programmes de maîtrise et de doctorat en lettres. Elle devra mener des recherches originales dans son domaine de spécialisation (morphosyntaxe, sémantique, lexicologie, pragmatique, sociolinguistique, etc.), s'intégrer aux équipes de recherche associées au Département des lettres et humanités, participer aux différentes instances universitaires, contribuer à remplir la mission de l'UQAR au sein de la communauté et assurer des responsabilités administratives.

Affectation et statut

Lieu d'affectation : Département des lettres et humanités

Date d'entrée en fonction : 1er juin 2023

Exigences reliées au poste

Niveau de diplomation : Doctorat

Domaine de diplomation : Linguistique ou sciences du langage

Secteur de spécialisation : Morphosyntaxe, sémantique ou lexicologie

Domaine privilégié de recherche : Linguistique du corpus

Traitement salarial

Selon la convention collective en vigueur.

Pour déposer votre candidature

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur dossier de candidature incluant une lettre de motivation, un curriculum vitae incluant l’ensemble des activités de recherche et de formation, trois lettres de recommandation et deux publications récentes (article, chapitre de collectif ou livre) dans le domaine du poste avant 16 h 30, le 21 mars 2023 par la poste :

Département des lettres et humanités

Monsieur Nicolas Beaudry, directeur

Université du Québec à Rimouski

300, allée des Ursulines

Rimouski (Québec) G5L 3A1



ou par courriel : dep_lettres@uqar.ca



Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature, mais la priorité sera donnée aux Canadiens et aux résidents permanents. Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les personnes handicapées, les membres de minorités visibles et de minorités ethniques et les autochtones.



Toute candidature sera traitée confidentiellement.



Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.»