Littérature et télévision

Télévision et littérature n’ont cessé de s’enrichir mutuellement, sinon de se féconder. Les écrivains ont bénéficié de l’action de journalistes qui ont cherché à mieux faire connaître leurs oeuvres, tandis qu’ils trouvaient l’opportunité de se forger une identité publique, voire un personnage. La télévision, service public à ses origines, a quant à elle fait place à la littérature et au théâtre, notamment pour échapper à l’image persistante de divertissement populaire ou pour mieux s’ancrer dans la culture locale des spectateurs. La nouvelle livraison de Textyles étudie les relations entre littérature belge et télévision en abordant tour à tour les émissions littéraires, les captations théâtrales (les « dramatiques ») ainsi que des séries adaptées (Mariages de Charles Plisnier). Elle s’intéresse aussi aux relations ambiguës de plusieurs figures des lettres belges avec la télévision, comme Maurice Carême, Amélie Nothomb et Jean-Philippe Toussaint, et met en avant le travail inlassable de promotion par des journalistes, comme celui de Christian Bussy en faveur du mouvement surréaliste. Sont en outre décortiquées des émissions qui ont marqué les histoires croisées de la télévision et de la littérature, à travers l’interview de Georges Simenon à Apostrophes et la réception de Marguerite Yourcenar à l’Académie française. Elle accueille enfin des réflexions de spécialistes du champ littéraire belge, ainsi que des témoignages de professionnels de la télévision.