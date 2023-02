Textyles, n° 63 : "Littérature et télévision"

Textyles. Revue des lettres belges de langue française, n° 63

Dossier "Littérature et télévision. Écrans à la page"

sous la direction de Clément Dessy, Selina Follonier et David Martens

Depuis que la télévision existe, les écrivains entretiennent avec elle des rapports pour le moins complexes. Issue du monde de l’image, le mass media qu’elle incarne depuis les années 1980 radicalise le rejet des tenants d’une littérature exigeante. Il s’agit toutefois d’une vision incomplète et biaisée. Télévision et littérature n’ont cessé de mutuellement s’enrichir. Les écrivains ont bénéficié de l’action de journalistes qui ont cherché à mieux faire connaître leurs oeuvres, tandis qu’ils trouvaient l’opportunité de se forger une identité publique, voire un personnage. La télévision, service public à ses origines, a quant à elle fait place à la littérature et au théâtre, notamment pour échapper à l’image persistante de divertissement populaire ou pour mieux s’ancrer dans la culture locale des spectateurs.

La présente livraison de Textyles étudie les relations entre littérature belge et télévision en abordant tour à tour les émissions littéraires, les captations théâtrales (les « dramatiques ») ainsi que des séries adaptées (Mariages de Charles Plisnier). Elle s’intéresse aussi aux relations ambiguës de plusieurs figures des lettres belges avec la télévision, comme Maurice Carême, Amélie Nothomb et Jean-Philippe Toussaint, et met en avant le travail inlassable de promotion par des journalistes, comme celui de Christian Bussy en faveur du mouvement surréaliste. Sont en outre décortiquées des émissions qui ont marqué les histoires croisées de la télévision et de la littérature, à travers l’interview de Georges Simenon à Apostrophes et la réception de Marguerite Yourcenar à l’Académie française. Elle accueille enfin des réflexions de spécialistes du champ littéraire belge, ainsi que des témoignages de professionnels de la télévision.

Sommaire

Clément Dessy, Selina Follonier et David Martens

Littératures à l’écran : un cadrage belge [Texte intégral]

Selina Follonier, David Martens, Jean-Marie Klinkenberg et Benoît Denis

Entretien : Institutions littéraires et audiovisuel en Belgique [Texte intégral]

André Deridder

Les captations télévisuelles de représentations théâtrales : limites d’une esthétique et stratégies de production à la télévision publique belge francophone (1953-1990)[Texte intégral]

Christian Janssens

Mariages, adaptation télévisée du roman de Charles Plisnier (RTB, 1977) : du contexte de production à l’élaboration du scénario [Texte intégral]

Manon Houtart

Les surréalistes à l’antenne : à propos de Christian Bussy [Texte intégral]

François-Xavier Lavenne

Maurice Carême, l’image familière d’un auteur et celle, rêvée, d’un pays [Texte intégral]

Laurent Demoulin

Simenon apostrophé [Texte intégral]

Mireille Brémond

La retransmission de la Cérémonie d’entrée à l’Académie française de Marguerite Yourcenar [Texte intégral]

Christophe Meurée

Toussaint télégénie [Texte intégral]

Nausicaa Dewez

Amélie Nothomb et la télévision : (omni)présence et réticence [Texte intégral]

David Martens, Thierry Bellefroid, Laurence Boudart, Marianne Sluszny et François Vallotton

Entretien : Regards croisés sur l’audiovisuel littéraire en Belgique [Texte intégral]

VARIA

Thomas Franck

Madeleine Bourdouxhe : délimitation d’un paysage liégeois [Texte intégral] Mots et traces d’une existence située

CHRONIQUES

La chronique des Archives et Musée de la Littérature

Capucine Couplet et Mathilde Van Inthoudt

Le Fonds Andrée Sodenkamp [Texte intégral] Une poésie du quotidien

COMPTES RENDUS

Hubert Roland

Bizek-Tatara (Renata) (dir.), Au-delà du réel. Écritures du surnaturel dans les lettres belges francophones [Texte intégral] Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.

Manon Delcour

Demoulin (Laurent), Savitzkaya ou la nouba originelle [Texte intégral] Milan, Mimesis, coll. Certi nostri anniversari, 2021, 136 p.

Maxime Thiry

Sarr (Bacary), Imaginaire de l’insolite et problématique identitaire dans les lettres belges francophones : un nouveau fantastique ? [Texte intégral] Liège, Presses universitaires de Liège, 2021 (Coll. Littérature, n° 8).

Pierre Piret et Élise Deschambre

Bibliographie courante des travaux publiés en 2021