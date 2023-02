La mémoire en humanités numériques - Colloque étudiant du CRIHN (Montréal)

Appel aux propositions

La mémoire en humanités numériques - Colloque étudiant du CRIHN

Université de Montréal

3 et 4 avril 2023

[English version below]

Le comité organisateur du premier colloque étudiant du CRIHN appelle les étudiant·e·s à participer à sa première conférence sur la mémoire en humanités numériques. L’événement qui aura lieu les 3 et 4 avril à l’Université de Montréal se divisera en deux parties, théoriques et techniques, et accepte les résumés en anglais et en français d’étudiant·e·s de tous cycles jusqu’au 10 mars 2023.



—



Cette première conférence CÉHNUM porte sur la mémoire en humanités numériques, ainsi que sur les implications théoriques, techniques et pragmatiques de la mémoire humaine ou physique. La mémoire que nous cherchons à explorer est celle de la conscience et de la matière ainsi que la relation entre les deux. Notre sujet se décline en trois axes de recherche :



1. Histoire et archive : la sauvegarde des connaissances et du passé fait un virage au numérique, ce qui offre de nouvelles façons d’appréhender l’archive ;

2. Mémoire informatique et structure des bases de données : la mémoire est une pratique architecturale qui affecte les rapports humains-humains et humains-machines ;

3. Mémoire commune ou individuelle : le numérique dissipe la limite entre la mémoire publique et la mémoire privée, et permet d’étudier la différence entre les deux.

Nous accueillons les propositions techniques et théoriques liées aux trois axes de l’appel.





CÉHNUM est une conférence étudiante qui offre à ses participants une expérience de présentation qui sera soumise au processus d’évaluation en aveugle par les pairs. Ce projet est né de la volonté de tisser des liens entre les étudiant·e·s désirant s’impliquer dans le domaine des humanités numériques au Canada. Ainsi, des présentations en français et en anglais seront offertes, et nous offrirons des conditions qui mènent aux rencontres entre jeunes chercheur·se·s. Deux plénières données par des chercheur·se·s établi·e·s dans le domaine ouvriront et fermeront la conférence.





CÉHNUM accepte des propositions de 300 mots (excluant une courte bibliographie) pour des présentations de 15 minutes auxquelles s’ajouteront 5 minutes de questions. Les propositions devront être téléversées dans le formulaire sous forme de document PDF et de façon anonyme pour faciliter le processus d’évaluation en aveugle. Nous privilégions les présentations en présentiel, mais nous aurons l’opportunité de permettre à quelques participant·e·s des solutions à distance : si vous ne pouvez pas vous déplacer à Montréal pour la conférence, il est nécessaire de le préciser dans le formulaire d’inscription, à remplir avant le 10 mars 2023. CÉHNUM est une conférence étudiante ; nous ne sommes pas en mesure d’offrir des bourses de déplacement.





Call for Proposals

The organizing committee of the first student conference of the CRIHN is calling on students to participate in its first conference with the theme of memory in the digital humanities. The conference, which will take place on April 3rd and 4th at the Université de Montréal, will have two components, theoretical and technical, and accepts abstracts in English and French from graduate or undergraduate students until March 10, 2023.



—



This first CÉHNUM conference focuses on memory in digital humanities, a subject with important theoretical, technical and pragmatic implications. The memory we seek to explore is that of consciousness and matter and the relation between the two. Our theme is extended to three areas of research:

1. History and archive: the preservation of knowledge and the past shifts to a digital format, offering new ways of comprehending the archive;

2. Computer memory and database structure: computer memory is an architectural space that affects the relationship between individuals as well as humans and machines;

3. Collective or individual memory: the digital dissipates the limit between collective memory and individual memory, making it possible to study the difference between the two.

We welcome technical and theoretical proposals related to the three axes of the call.





CÉHNUM is a student conference that offers its participants a presentation experience that will be subject to a blind peer review process. This project was born from the desire to forge links between students wishing to get involved in the field of digital humanities in Canada. Thus, presentations in English and French will be offered, and we will provide a framework to facilitate meetings between young researchers. Two plenaries given by established researchers in the field will open and close the conference.





CÉHNUM accepts proposals of 300 words (excluding a short bibliography) for 15-minute presentations plus 5 minutes of Q&A. Proposals should be uploaded to the form as anonymous PDFs to facilitate the blind review process. We prefer in-person presentations, but we will reserve a few spots for people who cannot be there in person and want to present online: if you cannot travel to Montreal for the conference, it is necessary to specify this in the registration form, to be completed before March 10th, 2023. CÉHNUM is a student-led organization, and as such cannot offer travel grants.