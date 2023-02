Professeur-e assistant-e avec prétitularisation conditionnelle en études théâtrales (Genève)

Le département de langue et littérature françaises modernes met au concours un poste de professeur-e assistant-e avec prétitularisation conditionnelle en études théâtrales.



Il s’agit d’un poste à charge complète comprenant des enseignements aux niveaux bachelor, master et post-grade ainsi que la direction de travaux de maîtrise universitaire et de thèses de doctorat. Le/la titulaire devra assurer les enseignements de dramaturgie tant sur le plan théorique que sur le plan pratique (atelier théâtre).



Le/la titulaire sera appelé-e à développer des recherches au niveau national et international dans le domaine de la poétique du texte dramatique et de la sémiologie de la représentation théâtrale ; il/elle devra œuvrer pour obtenir des financements extérieurs.

Retrouvez toutes les informations sur https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=59325