P.-F. Moreau et C. Morel (dir.), Anthropologies philosophiques allemandes De Johann Friedrich Herbart à Helmuth Plessner

Anthropologies philosophiques allemandes De Johann Friedrich Herbart à Helmuth Plessner

Sous la direction de Pierre-François Moreau et Charotte Morel

Paris, Classiques Garnier, coll. "Constitution de la modernité", 2023

Longtemps sous-estimée en France, l’anthropologie philosophique joue un rôle essentiel en Allemagne, entre philosophie et sciences humaines : place de l’homme dans la nature et l’Histoire, l’individu et autrui, relations entre groupes humains.

Table des matières