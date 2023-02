Christian Salmon. Face au chaos du monde, que peut la littérature ? (Lieu-Dit, Paris)

Christian Salmon. Face au chaos du monde, que peut la littérature ?



Face au chaos du monde, que peut la littérature ?

À chacune des étapes qui ont conduit à l’hypercrise actuelle (sanitaire, climatique, économique, géostratégique), des pans entiers du savoir accumulé depuis des siècles se sont effondrés, plongeant dans le silence et la nuit l’expérience des hommes. De cette histoire du silence, toute la littérature moderne témoigne. Elle en est la mémoire sensible. Une mémoire paradoxale, puisqu’elle enregistre, tel un sismographe, des vibrations inaudibles, des signaux imperceptibles qui précèdent les grandes catastrophes. De Kafka à Don DeLillo, la littérature est un laboratoire qui peut, mieux que tous les discours, nous éclairer sur les mutations et les dangers qui nous attendent. Loin du vacarme de la communication et des réseaux sociaux, il faut apprendre à faire silence et à entendre à nouveau les écrivains.

C’est à cette écoute que nous invite Christian Salmon dans cette rencontre.



Christian Salmon est écrivain. Après avoir été l'assistant de Milan Kundera, il fonde en 1993 le Parlement international des écrivains et le Réseau des villes-refuges qui accueille les écrivains persécutés dans leur pays. Son œuvre à la frontière de la littérature et de la politique, est toute entière tournée vers les conditions d’existence d’une parole libre. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits (La Découverte, 2007). L'Ere du clash (Fayard 2019), L'art du silence (Les Liens qui Libèrent 2022). Il a collaboré à de nombreux journaux Libération, Le Monde, Médiapart, et tient depuis 2020 une chronique hebdomadaire sur Slate.fr (« La fabrique d’une élection », « Backstage »).

Christian Salmon intervient dans le cadre du Cycle de conférences "Turbulences: violences, radicalités et démocratie".