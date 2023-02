Filière LEA et innovations pédagogiques : théories, pratiques et expériences (ouvrage Peter Lang)

Appel à contributions pour un ouvrage (Peter Lang)

Filière LEA et innovations pédagogiques : théories, pratiques et expériences

Malgré plusieurs décennies d’existence, la filière LEA n’a que sporadiquement fait l’objet de réflexions scientifiques en lien notamment avec les pratiques pédagogiques qu’elle implique. De plus, il existe encore peu de ressources permettant de mieux répondre aux besoins en termes d'apprentissage des langues dans une filière professionnalisante telle que les Langues Étrangères Appliquées. Ainsi, la plupart des pédagogues amenés à enseigner en filière LEA (enseignants chercheurs, ATER, lecteurs ou encore vacataires), traditionnellement issus des formations LLCER, ne disposent pas toujours d'outils théoriques et pratiques pour concevoir et dispenser des cours de langue et civilisation adaptés à cette formation à visée professionnelle.



De façon générale, nous pouvons affirmer que cette filière s’articule principalement autour de deux axes : le premier correspond à l’apprentissage d'au moins deux langues étrangères (organisé dans un bloc comprenant habituellement les enseignements de langue, traduction et civilisation) et le deuxième aux matières d’application (droit, marketing, économie, etc.). Dans ce contexte, l’enseignement de la langue est pensé principalement sous le prisme de la « langue de spécialité » ; la traduction s'inscrit souvent sous l'étiquette de « traduction spécialisée » vs « traduction généraliste » ou encore « traduction pédagogique » vs « traduction professionnelle ». Quant à l'enseignement de la civilisation, on constate également un manque de points de repère en termes de définition d'objet d'études, de contenus adaptés à une formation professionnalisante et de méthode d'approche de ces derniers.



De ce fait, nous nous proposons de rassembler dans ce volume des expériences d’enseignement innovatrices (raisonnées et fournies d’une argumentation scientifique) ainsi que des réflexions pédagogiques dans une perspective théorique, transversale, et issue des diverses aires géolinguistiques et culturelles propres à la formation LEA (anglais, espagnol, allemand, portugais, italien...). L’objectif est de constituer un support majeur pour la communauté enseignante et donc pour les potentiels lecteur.ices de cet ouvrage.



Nous vous invitons ainsi à nous faire parvenir un résumé de vos travaux (500/650 mots d’environ) et une brève notice bio-bibliographique des auteurs (précisant université, laboratoire, cours enseignés en LEA, etc.) (300 mots maximum, à envoyer à l’adresse électronique suivante : publileainnov@gmail.com avant la fin mars 2023.



À l’issue d’un processus de pré-sélection de la part des coordinateurs de l’ouvrage, les textes complets (entre 4000/4800 mots) sont attendus avant la fin juin pour les soumettre à une révision finale à l’aveugle avant leur acceptation définitive. Cet ouvrage, finalement, sera soumis pour son éventuel publication dans la collection « Champs Didactiques Plurilingues » de la prestigieuse maison d’édition francophone Peter Lang (https://www.peterlang.com).



Comité scientifique



- Vanessa BOULLET, Université de Lorraine

- Robert COALE, Université de Rouen Normandie

- Laure GALLOUET, Université Paris-Est Créteil

- Patricia GUTIERREZ LAFFARGE, Université Rennes 2

- Claire McKEOWN, Université de Lorraine

- Mercè PUJOL, Université de Perpignan

- Evelyne RICCI, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

- Emmanuel VINCENOT, Université Gustave Eiffel

- Amy WELLS, Université de Caen Normandie







Coordinateurs:

- María Elisa ALONSO GARCÍA, Université de Lorraine

- Rubén CABAL TEJADA, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

- Nadia DUCHÊNE, Université Paris-Est Créteil

- Sabrina GRILLO, Université Paris-Est Créteil

- Andrea OTERO PERDOMO, Université Paris-Est Créteil



Bibliographie indicative:



