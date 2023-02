Appels à contributions la revue Dôni (vol. 3, n° 1)

La Revue Internationale « Dônni » (RID), initiée dans le cadre du Parténariat Knowledge Doniasso (Pak-dôni), sis à l'université de Ségou (Mali), est une revue de diversité et de pluridisciplinarité. Bilingue (français & anglais) et à parution semestrielle, elle publie en ligne et sur papier, des articles issus des travaux de recherche dans le domaine des sciences de l’homme, de la société et de la vie. La RID publie des numéros à thématiques ouvertes ou ciblées et des interventions scientifiques sur des questions diverses relatives à son domaine éditorial. La pluridisciplinarité de cette revue traduit la multi dimensionnalité de l’expression « Dᴐni », qui signifie « le savoir » en langue Bamanan.



Les articles publiés dans la RID sont en libre accès pour les lecteurs. Ils sont le fruit d’une évaluation rigoureusement effectuée par les chercheurs et enseignants-chercheurs de plusieurs nationalités constituées en comité scientifique.



Le numéro de juin 2023 est à thématique libre.



Calendrier de publication



Date de publication de l’appel : 15 février 2023



Date limite d’envoi des articles : 28 avril 2023



Sélection des contributions par le comité scientifique : 19 mai 2023



Retour de la version définitive des contributions : 16 juin 2023



Date de publication : 30 juin 2023



Adresse de soumission : revuedonni@yahoo.com



Consignes aux auteurs



Les textes soumis à la RID doivent suivre les normes CAMES (NORCAMES/LSH). La soumission du texte à la revue implique l’accord pour une publication électronique et sous format papier, si l’article est retenu.



La longueur du texte va de 30 000 à 50 000 signes, espaces et caractères. Il doit être rédigé en format Word, police Times New Roman ; taille 12 pts, interligne simple, positionnement justifié, avec des marges de 2.5 cm.



Le titre de l’article, de taille 14 pts gras, ne doit pas excéder 15 mots. Il doit être écrit en français suivi de sa traduction en anglais pour les francophones, et en anglais suivi de sa traduction en français pour les anglophones.



Le prénom (en minuscule, sauf première lettre) suivi du nom (en majuscule) et les adresses de chaque auteur sont de taille 12 pts gras.



Le résumé comporte les éléments suivants : la problématique, la méthodologie, les résultats globaux. Il doit être de taille 12 pts et n’excédant pas 300 mots, il est produit à la fois en français et en anglais (abstract). Il en est de même pour les mots clés, qui ne doivent pas excéder 05.



Les titres doivent être présentés ainsi : titre 1., sous-titre 1.1., pas de 3ème niveau de sous-titre.



Les annexes et notes de bas de page sont à éviter dans la mesure du possible.



Les tableaux, figures et encadrés sont numérotés avec un titre au-dessus du tableau ou de la figure, dans le corps du texte (exemple : Tableau 1 : titre), et la source en-dessous du tableau ou de la figure.



Bibliographie



Les références sont signalées dans le texte de la manière suivante : (Traoré, 2017), avec la pagination en cas de citation uniquement (Traoré, 2017, p. 307). Toutes les références du texte doivent être précisées à la fin de l’article.



Pour un livre :



TRAORE Amadou, 2019, Rapports sociaux de sexe au Mali. Faut-il redéfinir le féminisme ? Ségou, Yeredon.



Pour un article :



DIALLO Issa, KONE Adama & TRAORE Amadou, 2020, « Covid-19 à Bamako : Mythe ou réalité ? Analyse de la perception des populations », Revue Folofolo, n° Décembre – Tome 2, p. 07-19.



Pour un chapitre d’ouvrage :



NGUEULIEU Elias Perrier et KOUAYEP Bertin Léopold, 2021, « La promotion de l’emploi dans l’économie informelle : le cas du Cameroun », In Serge SIMEN et al., Management des organisations africaines, diversité et développement des territoires, Paris, EMS, p. 141-165.



Pour un article en ligne :



Margot, A., 2020, « Coronavirus : notre responsabilité individuelle, la meilleure des protections », Contrepoints, [en ligne, https://www.google.com/amp/s/b.marfeel.com/amp/www.contrepoints.org/2020/03/09/366046] Consulté le [06 juillet 2020].



Procédure d’instruction et d’acquisition de l’élément publié :



L'auteur de la correspondance doit être indiqué en astérisque (*). Pour les manuscrits signés par plusieurs auteurs, l'auteur soumettant doit s’assurer de l'accord de tous afin d’agir en leurs noms. L’auteur de la correspondance recevra le texte instruit. Il devra le retourner corrigé dans un délai n’excédant pas quinze jours à partir de la date de retour. Après publication, l'auteur de la correspondance recevra le fichier électronique tiré à part de l’article en format PDF. La version papier du numéro pourra être acquise sous commande et prise en charge du transport.



Pour plus d’informations : Https://revuedonni.wordpress.com



Indexation : Https://revuedonni.wordpress.com/indexation-internationale/