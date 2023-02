42e congrès international annuel de la SE17 / SE17 42nd Annual International Conference (Rochester, NY, USA)

CALL FOR PAPERS / APPEL À COMMUNICATIONS



42ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE SOCIETY FOR INTERDISCIPLINARY FRENCH SEVENTEENTH-CENTURY STUDIES



42ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES PLURIDISCIPLINAIRES DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE FRANÇAIS



SE17



ROCHESTER, NEW YORK



19-21 OCT. 2023



PRESIDENT / PRÉSIDENTE



ANNA ROSENSWEIG (UNIVERSITY OF ROCHESTER)



PLENARY SESSIONS



Submission deadline April 15



90-minute sessions in traditional 3-4 speaker or roundtable format



Please send a 250-300 word abstract in English or French for one of the following sessions to SE172023@gmail.com by April 15.



Please include the session title in the subject line of your email (e.g. Land and Place).



The selection committee will communicate decisions on plenary submissions by May 1.



1. Land and Place



In keeping with a commitment toward greater inclusion, diversity, equity, and access, as resolved by the Executive Committee in 2020, the Society’s membership votes each year on a designated session to center understudied dimensions of our field, such as race and racism, the history of enslavement and colonialism, policing and incarceration, and the histories and cultures of Native Americans and Indigenous Canadians colonized by the French, as well as of African captives whom the French brought by force to the Caribbean. This year’s designated session is “Land and Place.” As such, we are seeking proposals for this session that explicitly foreground questions and approaches including (but not limited to) cartography and race, representations of blackness, indigeneity, posthumanism, and ecocriticism.

N.B. While “Land and Place” is this year’s designated session, proposals that take up questions of inclusion, diversity, equity, and access are by no means limited to this session, but are welcome for the other plenary session topics as well.



2. Fakery, Dissimulation, and Imposture

3. France in/and the World: Global Approaches to Seventeenth-Century France

4. Women Philosophers

5. The Contemporary Seventeenth Century

6. Recycling and Recomposition



NON-PLENARY SESSIONS



Submission deadline June 1



SE17 is a dynamic space of intellectual exchange. In recent years the Society has been experimenting with non-traditional session formats that foster a convivial, anti-hierarchical atmosphere that prizes intellectual exchange while enabling a greater number of scholars to participate in the conference. It is in that spirit that we solicit proposals for the following non-plenary sessions, some of which will be open to all conference attendees and some of which will be closed, small-group sessions during which participants can get targeted feedback on research-in-progress.



N.B. Please note that proposals for all non-plenary sessions will be reviewed (and workshop groups finalized) following the plenary session selection process. All are welcome and encouraged to submit proposals, individually or as a group, but preference will be given to those who are not presenting in plenary sessions.



I. Pedagogy



This year’s pedagogy session will be organized as a series of short, 5-minute flash presentations to privilege discussion and exchange. Speakers at various stations will present their pedagogical insights, ideas, and challenges to small groups, followed by discussion. Attendees will then circulate to another station at the designated time to hear other flash presentations. Speakers should thus be prepared to give their 5-minute flash presentation several times in a row. The goal of these flash presentations will be to spark conversation and share new ideas around teaching as an ever-evolving practice. To name just a few possibilities, a speaker might share an activity that worked well in class, an assignment that they are trying to fine tune, a new text that they have incorporated in a course, or a new pedagogical method, tool, question, or challenge.



Those interested in giving a flash presentation should send a 250-300 word abstract in English or French to SE172023@gmail.com by June 1. Please include “Pedagogy” in the subject line of your email.



II. Reading Groups and Open Workshops



[Virtual participation in these groups will also be possible for a significantly reduced nominal registration fee.]



Reading Group sessions will center on a set of common primary or secondary readings. Participants will commit to reading chosen readings posted in advance of the conference and to attending a moderated group discussion during the conference in Rochester. These sessions will be open to all conference participants. Participants will have a chance to indicate interest in attending these sessions when registering for the conference.



Please send any suggestions for other themes or sets of readings to SE172023@gmail.com by June 1 with “Reading Groups” in the subject line.



Open Workshops provide space to work together, exchange ideas, and share expertise on a chosen theme or question. We imagine they may focus on specific pedagogical projects, such as devising a syllabus or teaching a particular text, on research techniques or technologies, or on the development of professional skills such as writing a book proposal or organizing research material. These sessions will be open to all conference participants. Participants will have a chance to indicate interest in attending these sessions when registering for the conference.



Please send your suggestions for workshop ideas to SE172023@gmail.com by June 1 with “Open Workshops” in the subject line.



III. Work-in-progress Workshops (Closed Sessions)



[Virtual participation in these groups will also be possible for a significantly reduced nominal registration fee.]



In these sessions, small groups will read short samples of each other’s work-in-progress in advance of the conference and discuss them in person in Rochester. Work shared in these sessions might consist of book proposals, articles, book chapters. Proposals may come from individuals or groups. Individual proposals will be organized into groups by session chairs based on areas of interest, methodology, or other commonalities between the projects. Alternatively, a preexisting group of up to four people may submit a collective proposal. In this latter case, proposals should be submitted by a designated group leader who will include a list of other members. Please note that these works-in-progress workshop sessions will be open only to the members of each group.

Those interested in sharing work in this venue should submit a 250-300 word abstract of the project describing its topic and aims and a brief bio in English or French to SE172023@gmail.com by June 1 with “Works-in-Progress Workshops” in the subject line.

Work-in-progress participants will need to submit drafts of their materials to the co-chairs by September 20. The co-chairs will distribute them among the subgroups so that each group can prepare for the workshop discussions to be held during the conference. To make workshop preparation feasible for everyone, please limit what you share to no more than 20 pages. If the piece you would like feedback on is longer (e.g.. a book chapter), you should identify a section of the work for your colleagues to focus on.



SÉANCES PLÉNIÈRES



Date limite pour les propositions le 15 avril



Séances de 90 minutes format traditionnel de 3-4 communications ou table ronde



Veuillez envoyer d’ici le 15 avril au plus tard à SE172023@gmail.com un résumé de 250-300 mots en français ou en anglais, pour l’une des séances suivantes.



Indiquez le titre de la séance dans l’objet de votre message (ex. Terres et lieux).



Le comité de sélection communiquera ses décisions concernant les séances plénières au plus tard le 1er mai.



1. Terres et lieux



Fidèle aux principes d’inclusion, de diversité, d’équité et d’accès adopté par le Comité Exécutif en 2020, les membres de la Société votent chaque année sur une séance qui met en valeur des sujets moins étudiés dans notre domaine de recherche tels que les questions de la race et du racisme, l’histoire de l’esclavagisme et du colonialisme, la police et l’incarcération, ainsi que l’histoire et la culture des peuples autochtones colonisés par la France et celles des personnes esclavagisées africaines que la France a emmené de force aux Antilles. La séance désignée cette année a pour thème “Terres et lieux.” Nous invitons des propositions qui mettent explicitement en valeur les questions et approches liées à (mais non pas limitées à) la cartographie et la race, les représentations de la noirceur, l’indigénéité, le posthumanisme et l’écocritique.



N.B. Si “Terres et lieux” est la séance pré-désignée cette année, les propositions qui portent sur l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accès ne doivent pas se limiter à cette séance et peuvent également faire l’objet d’autres séances plénières ou y être intégrées.



2. Faux-semblants, dissimulations et impostures



3. La France et/dans le monde : Approches globales de la France du dix-septième siècle



4. Les femmes philosophes



5. Le dix-septième siècle contemporain



6. Histoires recyclées et reformulées



SÉANCES NON-PLÉNIÈRES



Date limite pour les propositions le 1er juin



La SE17 se veut un espace d’échange intellectuel dynamique. Dans les années récentes la Société s’est ainsi engagée à mettre en place des formats de séance non-traditionnels afin d’encourager un climat convivial et non-hiérarchique qui met en valeur l’échange intellectuel et permet à un plus grand nombre de chercheurs de participer au colloque. C’est dans cet esprit que nous sollicitons des propositions pour les séances non-plénières ci-dessous. Quelques-unes seront ouvertes à toutes les personnes qui assistent au colloque et d’autres seront limitées à des petits cercles de chercheurs·euses afin de faciliter la discussion des travaux en cours.



N.B. Veuillez noter que les propositions pour ces séances non-plénières ne seront évaluées qu’après la sélection des communications pour les séances plénières. Tou·te·s sont encouragé·e·s à soumettre, individuellement ou collectivement, une proposition pour les séances non-plénières, mais les propositions des personnes qui ne présentent pas au sein d’une séance plénière seront privilégiées.



I. Pédagogie



Cette année, la séance pédagogique consistera en une série de brèves présentations Flash de 5 minutes. Un certain nombre de communicant.e.s animeront des stations autour de la salle pour présenter leurs idées et défis pédagogiques en petits groupes afin d’en discuter. Les participant.e.s circuleront de station en station pour écouter plusieurs présentations Flash. Les communicant.e.s donneront donc leur présentation de 5 minutes à plusieurs reprises. L’objectif de ce format est de partager de nouvelles idées au sujet de la mise en pratique de nouvelles pédagogies. Par exemple, les communicant·e·s pourraient présenter une activité réussie, un devoir reformulé, un nouveau texte incorporé dans un cours, une nouvelle méthode, un outil, une question, ou un défi pédagogique.



Celles et ceux qui veulent proposer une présentation Flash devraient envoyer d’ici le 1er juin à SE172023@gmail.com un résumé de 250-300 mots en français ou en anglais. Veuillez indiquer “Pédagogie” dans l’objet de votre message.



II. Groupes de lecture et Ateliers ouverts



[La participation virtuelle à ces séances sera également possible pour des frais d’inscription réduits.]



Les Groupes de lecture porteront sur un ensemble de textes sources ou critiques. Les participant.e.s s’engagent à lire les textes choisis qui seront téléchargés avant le colloque et à assister à une séance de discussion pendant le colloque à Rochester. Ces séances seront ouvertes à tou·te·s les participant.e.s du colloque. Lors de l’inscription au colloque, les participant·e·s auront la possibilité de signaler leur désir de participer à ces groupes de lecture.



Veuillez envoyer les suggestions de thèmes ou lectures d’ici le 1er juin à SE172023@gmail.com. Indiquez “Groupes de lecture” dans l’objet de votre message.



Les Ateliers ouverts offrent un espace pour travailler en commun, échanger des idées et partager son expertise sur un thème ou une question spécifique. Ces séances se focaliseront sur des projets pédagogiques particuliers tels que la création d’un syllabus, l’enseignement d’un texte particulier, des techniques et technologies pour nous aider dans nos recherches, ou sur le développement de compétences professionnelles telles que l’écriture d’une proposition de livre ou l’organisation des recherches. Ces séances seront ouvertes à tou·te·s les participant.e.s du colloque. Lors de l’inscription au colloque, les participant·e·s auront la possibilité de signaler leur désir de participer à ces ateliers ouverts.



Veuillez envoyer des suggestions de thèmes ou lectures d’ici le 1er juin à SE172023@gmail.com. Indiquez “Ateliers ouverts” dans l’objet de votre message.



III. Ateliers de travaux en cours (séances fermées)



[La participation virtuelle à ces séances sera également possible pour des frais d’inscription réduits.]

Dans ces sessions, un petit cercle de chercheurs lit les travaux en cours des uns et des autres avant le colloque et se réunit à Rochester pour en discuter en personne. Les travaux partagés dans ces séances peuvent prendre de nombreuses formes, y compris une proposition de livre, un article en cours ou le chapitre d’un livre. Il est possible de soumettre une proposition individuelle ou collective. Les président.e.s de ces séances organiseront ensuite les ateliers selon le domaine de recherche, la méthodologie ou d’autres éléments communs des travaux en cours. Alternativement, un groupe jusqu’à un maximum de quatre personnes peut soumettre une proposition collective. Dans ce dernier cas, une personne désignée doit soumettre la proposition avec les noms des autres membres du groupe.

Celles et ceux qui veulent participer à ces ateliers de travaux en cours devront envoyer d’ici le 1er juin au plus tard à SE172023@gmail.com un résumé de 250-300 mots en français ou en anglais et une brève biobibliographie. Veuillez indiquer “Ateliers de travaux en cours” dans l’objet de votre message.

Les participant.e.s devront soumettre le 20 septembre au plus tard leur texte en cours aux président.e.s de ces sessions qui les distribueront aux sous-groupes pour que chaque groupe puisse se préparer pour les discussions qui auront lieu lors du colloque. Pour faciliter la préparation de tou·te·s, veuillez limiter votre texte à 20 pages maximum. Si le texte intégral est plus long (ex. le chapitre d’un livre), veuillez indiquer la partie sur laquelle vos collègues devraient se concentrer.