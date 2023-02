Nancy Murzilli, Changer la vie par nos fictions ordinaires. Du tarot aux rêves éveillés, comment nous mettons nos avenirs en jeu

Raconter des histoires, jouer au pirate, interpréter un personnage de théâtre ou un rôle social, faire des projets, mentir, rêver, parler aux fantômes ou aux anges, communiquer avec le règne animal, lire l’avenir dans les tarots ou dans les astres, jeter des sorts, écrire des romans... On pourrait penser qu’il existe une nette différence entre ces pratiques. Leur point commun est qu’il y est fait usage de la fiction. Souvent perçues comme des échappatoires au réel, ces opérations mentales nous permettent de « savoir » et d’« agir » sans utiliser les moyens ordinaires d’information. Elles ont la faculté de faire advenir des possibles, le futur, par expériences de pensée.



Dynamitant la valeur purement esthétique attribuée à la fiction, citant aussi bien Agnès Varda que Wittgenstein ou Calvin et Hobbes, ce livre détourne malicieusement la rhétorique des guides de développement personnel pour proposer, parfois sous forme d’exercices concrets, un entraînement à la fiction performative.



« Depuis le tarot jusqu’au jeu de rôle, en passant par le jardinage et l’accueil des défunts, Nancy Murzilli a concocté un élixir magique de jouvence narrative. » Yves Citton



« Nancy Murzilli nous propose, dans cet essai fascinant, d’être les prophètes de nos vies. » Pierre Bayard



Maîtresse de conférence à l’Université Paris 8, Nancy Murzilli s’intéresse à la littérature et à son pouvoir d’action sur le réel, les individus et la société. Ses recherches portent également sur la rencontre de la littérature avec d’autres formes artistiques.