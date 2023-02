Élisabeth Gavoille (dir.), Liberté de ton et plaisanterie dans la lettre

La liberté de rire peut aller de l’allusion moqueuse à la provocation transgressive. Quel est précisément, en matière d’écriture épistolaire, l’effet recherché et produit d’un trait d’esprit, d’un détail comique ou d’une raillerie, selon la situation de l’épistolier et son rapport au destinataire, qu’il soit individualisé ou générique ?

Cet ouvrage collectif propose d’explorer, à travers ses vingt-cinq études, les enjeux et les modalités de la plaisanterie dans la lettre, de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle : autodérision et mise en valeur de soi, élément de détente dans une situation critique et contrepoids à la mélancolie, témoignage d’affection ou complicité avec le lecteur, contribution à une visée persuasive ou didactique, puissance affirmée par l’ironie mordante ou par des sarcasmes vengeurs…

Ce volume est le 11e de la série Epistulae antiquae publiée depuis 2000 par les latinistes de l’université de Tours, le 6e édité aux PUFR dans la collection « Perspectives littéraires ».

Avec les contributions de :

Laurence BERNARD-PRADELLE, Mathilde CAMBRON-GOULET, Aline CANELLIS, Marianne CHARRIER-VOZEL, Jeroen DE KEYSER, Pierre DESCOTES, Nicolas DRELON, Élisabeth GAVOILLE, François GUILLAUMONT, Marlène KANAAN, Cécile LIGNEREUX,

Cécile MARGELIDON, Lionel MARY, Ida Gilda MASTROROSA, Maria Chiara MORIGHI, Rémy POIGNAULT, Alberto RICCIARDI, Sophie ROTHE, Déborah ROUSSEL, Massimo SCANDOLA, Jean SCHNEIDER, Aldo SETAIOLI, Marko ŠTUHEC, Tamara VALCIC BULIC & Étienne WOLFF.

Élisabeth Gavoille, professeure de langue et littérature latines à l’université de Tours, travaille sur les notions d’esthétique et d’éthique dans les textes anciens, et notamment sur l’art de la lettre (coéditrice des trois premiers volumes d’Epistulae antiquae, puis de deux précédemment parus dans la série des PUFR, Conflits et polémiques dans l’épistolaire, 2015, et Conseiller, diriger par lettre, 2017, éditrice dernièrement de La lettre et l’œuvre, 2020).