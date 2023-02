Andrea Gremels

Die Weltkünste des Surrealismus. Netzwerke und Perspektiven aus dem Globalen Süden

Wallstein Verlag, Reihe : Konstanz University Press, 2022

444 p., ISBN 978-3-8353-9145-1

Die Weltkünste des Surrealismus étudie, dans une perspective transmédia, transculturelle et transrégionale, les échanges multilatéraux et les arts mondiaux du surréalisme.



Dans la première moitié du 20e siècle, le surréalisme n'a pas été simplement transporté de l'Europe vers le monde extra-européen, mais il y a également été anticipé, débattu et développé dans le cadre d'interactions dynamiques. Des réseaux se sont formés entre les artistes et les écrivains surréalistes d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et des Caraïbes, sans avoir été téléguidés par le mouvement en Europe. Les concepts eurocentriques de littérature mondiale et d'art mondial sont donc vains. Afin de pouvoir décrire de manière adéquate ces arts du monde surréalistes, Andrea Gremels développe une compréhension anticentrique des relations artistiques mondiales en tenant compte en particulier des perspectives postcoloniales et transculturelles.

À l'aide d'un corpus riche et varié de positions surréalistes issues de la littérature, du cinéma, de la photographie et des arts plastiques, Andrea Gremels montre comment les relations d'échange dans et avec le Sud global donnent naissance à des ethnographies poétiques et poétologiques, à des cosmovisions syncrétiques ou à des protestations anticoloniales, et comment des thèmes surréalistes tels que le merveilleux, le sacré ou l'inquiétant sont élargis et transformés. En même temps, l'auteur ouvre l'horizon d'une philologie transculturelle qui s'engage pour une écriture de l'histoire de la littérature et de l'art au-delà des frontières nationales et linguistiques. Ce n'est pas seulement la carte du surréalisme qui doit être redessinée, mais aussi celle de la littérature mondiale.





Andrea Gremels est collaboratrice scientifique à l'Institut des langues et littératures romanes de l'Université Goethe de Francfort-sur-le-Main. Ses recherches portent principalement sur les cultures et les littératures d'Amérique latine, la théorie littéraire postcoloniale, les études transculturelles, les conceptions de la littérature mondiale ainsi que les procédés inter- et transmédiatiques.

