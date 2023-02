Ségolène Le Men, Félicie Faizand de Maupeou (dir.), Collectionner l'impressionnisme. Le rôle des collectionneurs dans la constitution et la diffusion du mouvement 

Les collectionneurs jouent un rôle essentiel, et pourtant méconnu, dans le succès de l’impressionnisme. Même s’ils ne sont pas exempts de préoccupations économiques et sociales, ces collectionneurs se sont souvent impliqués dans la défense du mouvement qu’ils ont contribué, selon leur époque, à faire émerger, à imposer ou à diffuser. C’est à cette catégorie engagée de collectionneurs que cet ouvrage propose de s’intéresser.

Depuis la constitution de la collection jusqu’à son entrée au musée, du soutien des artistes à l’échelle territoriale à la diffusion internationale du mouvement, des premiers accrochages intimes jusqu’aux interrogations que pose leur présentation dans les musées, les collectionneurs sont présents à chaque étape du développement de l’impressionnisme depuis les débuts du mouvement jusqu’au milieu du XXe siècle.

L’enjeu, à travers les seize contributions de spécialistes internationaux, est de réexaminer et de réévaluer l’importance de ces acteurs en lien avec leur époque, leur contexte politique, social et économique. Que Depeaux, De Nittis, les Palmer, O¯hara, Bührle, Caillebotte ou Fayet soient étudiés d’un point de vue monographique ou plus global, c’est la multiplication de ces profils et de ces trajectoires de collectionneurs qui permet aux lecteurs de mieux comprendre leur poids dans l’histoire du mouvement.

Feuilleter le livre sur le site de l'éditeur…

Sommaire

Collectionner l’impressionnisme : ici ou là ?

Ségolène Le Men et Félicie Faizand de Maupeou

L’impressionnisme chez soi : « La meilleure exposition est celle de l’appartement de l’amateur »

Ségolène Le Men

L’impressionnisme défini par la collection : du peintre au monde de l’art

La constitution des collections d’artistes impressionnistes : entre fraternité et stratégies marchandes

Gwendoline Corthier-Hardoin

Les De Nittis, collectionneurs et « collectionnés »

Fausto Minervini

La collection impressionniste de Gustave Fayet

Alexandre D’Andoque

Un document impressionniste : la première version du catalogue de l’exposition de la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs, graveurs etc… Paris, 1874

Anne Distel

Une indépendance relative : le rôle déterminant des collectionneurs lors de la quatrième exposition « impressionniste » en 1879

Catherine Méneux

L’impressionnisme dans les annuaires de collectionneurs, en France et à l’étranger (1878-1937)

Léa Saint-Raymond

La diffusion de l’impressionnisme par la collection : d’un continent à l’autre

L’impressionnisme français en Suisse : un regard en arrière

Lukas Gloor

Promouvoir l’impressionnisme dans le Midwest américain : Sara Tyson Hallowell et la constitution de la collection de Bertha et Potter Palmer

Carolyn Kinder Carr

Comment Hollywood regarde-t-il l’impressionnisme ?

Théo Esparon

Diffusion de l’impressionnisme et collectionneurs en Chine de Sun Peicang à nos jours

Marie Laureillard

Impressionnisme et construction des identités : de la collection au musée

L’école de Rouen fabriquée par ses collectionneurs

Noémie Picard

Provincialiser l’impressionnisme : les soeurs Davies, l’impressionnisme français et l’identité galloise en 1913

Samuel Raybone

La Collection Ohara-Kojima : des oeuvres d’art occidental pour le Japon du début du XXe siècle

Chikako Takaoka

Quel devenir pour les collections impressionnistes ?

Anne Higonnet

Frise chronologique 1850-1960

Bibliographie

Crédits photos