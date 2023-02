Appel à contributions

Djiboul, n° 5 (Varia)





Présentation



Dans le cadre de la publication du 5ème numéro, qui paraîtra en Juillet 2023, Djiboul, Revue Scientifique des Arts-Communication, Lettres, Sciences Humaines et Sociales lance un appel à contribution varia.



La revue Djiboul publie des contributions originales (en français et en anglais) dans les domaines des Lettres et des Sciences Humaines et Sociales (Sciences du langage, Art, Communication, Histoire, Philosophie, Sociologie, Anthropologie…). En vertu du code d’éthique et de déontologie du cames, toute contribution n’engage que son auteur et non la revue DJIBOUL.



Modalités de soumission



Tout manuscrit envoyé à la revue Djiboul doit être inédit, c’est-à-dire n'avoir jamais été publié auparavant dans une autre revue. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les indications les recommandations aux auteurs ci-dessous et être envoyés au directeur de publication à l’adresse suivante : revue.djiboul@gmail.com



Calendrier



Date limite de réception : 11 mai 2023

Notification de réception : 13 mai 2023

Publication : 15 juillet 2023

Email : revue.djiboul@gmail.com



Info line



+225 07 07 72 66 49

+225 01 03 69 22 80

+225 05 75 33 53 13





Recommandation aux auteurs



Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom(S) et NOM de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en français,Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion,Conclusion, Références bibliographiques.

Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Le nombre de pages minimum : 10 pages, maximum : 18 pages

Interligne : 1,15.

Numérotation numérique : chiffres arabes, en bas et à droite de la page concernée.

Police : Book Antiqua, Taille 12.

Orientation : portrait.

Marge : haut et bas : 3cm, droite et gauche : 3cm

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 300 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l’analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de juger la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.). L’introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p.223), est :« d’élargir l’histoire des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective multiculturelle et globale (…), ».



Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :



Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation socio- historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. Diakité (1985, p.105)



Conclusion : Elle ne doit pas faire double emploi avec le résumé et la discussion.

Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire.



Références bibliographiques : Les auteurs convoqués pour la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page. Ex : SIB Sié Justin & ASSANVO Amoikon Dyhie.2019. « Cohabitation des individus et des peuples à Bouna : approches linguistique et sociolinguistique ». ANADISS :

Revue semestrielle du centre de recherche analyse du discours, imaginaire(s) et discours (II), Université “Stefan cel Mare” de Suceava (Roumanie), n°27, pp.203-210. (En ligne), consulté le jour/mois/année URL: http://www.litere.usv.ro/anadiss/arhiva/anadiss27/20.%20SIB,%20Si%C3%A9%20Justin,%20ASSANVO,%20Amoikon%20Dyhie.pdf



Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Proceedings : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : YEO Kanabein Oumar . 2017.« Morphologie et sémantisme des prénoms sénoufo».



Actes du 1er Colloque scientifique national sur le nom dans les langues naturelles du 05 au 06 octobre 2017 au Centre Jean Paul 1er de Kodjoboué (Bonoua). ReSciLac : Revue des Sciences du Langage et de la Communication, Faculté des Lettres, Langues, Arts et de la Communication, LASODYLA-REYO, Université d’Abomey Calavi (Bénin), n°6, Tome 1, Décembre.



Frais de publication ou d’insertion



Les frais de publication / insertion ne sont payés qu’après acceptation de l’article par les experts commis à l’instruction.

Montant : 50.000F CFA



Comité scientifique et de lecture



Abolou Camille Roger, Université Alassane Ouattara De Bouake

Adjeran Moufoutaou, Université D’abomey-Calavi, Benin

Ahoua Firmin, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte D’ivoire

Anas Moutia, Université Cadi Ayyad, Maroc

Assanvo Amoikon Dyhie, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte D’ivoire

Bogny Yapo Joseph, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte D’ivoire

Bangou Francis, Université D’ottawa, Canada

Gbakre Andoh Jean-Marie, Université Peleforo-Gon-Coulibaly, Côte D’ivoire

Goa Kacou, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte D’ivoire

Goran Koffi Modeste, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte D’ivoire

Hien Amelie, Université Laurentienne, Canada

Kabore Bernard, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

Kamara Adama, Université Alassane Ouattara De Bouake

Kamate Banhouman, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte D’ivoire

Kambiré Bébé, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte D’ivoire

Kantchoa Lare, Université De Kara, Togo

Kharroubi Sihame, Université IBN Khaldoun Tiaret, Algérie

Koffi Elvis Gbakliat, Ecole Normale Superieure D’abidjan, Côte D’ivoire

Kossonou Kouabena Theodore, Université Felix Houphouët- Boigny, Côte D’ivoire

Kouadio M'bra Kouakou Dieu-Donné, Université Alassane Ouattara De Bouake

Lanseur Soufiane, Université De Bejaia, Algerie

Lida Dali Serge, Université Felix Houphouët- Boigny, Côte D’ivoire

Malgoubri Pierre, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

Naima Guendouz-Benammar, Ecole Normale Superieure D'oran Algerie

N’dongo–Ibara Yvon Pierre, Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville

Ouassa Kouaro Monique, Universite D’abomey-Calavi, Benin

Ouedraogo Tiga Alain, Centre National De Recherche Scientifique Et Technologique (Cnrst), Burkina Faso

Pali Tchaa, Université De Kara, Togo

Satra Baguissoga, Université De Kara, Togo

Some Z. Maxime, Université Norbert Zongo De Koudougou, Burkina Faso

Tape Jean-Martial, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte D’ivoire

Tchable Boussanlegue, Université De Kara, Togo

Thiam Ousseynou, Université Cheikh Anta Diop De Dakar, Senegal

Yago Zakaria, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte D’ivoire

Yeo Kanabein Oumar, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte D’ivoire

Zamblé Bi Zou Ambroise, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte D’ivoire

Zagré / Kaboré Edwige, Université Norbert Zongo à Koudougou, Burkina Faso