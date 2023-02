Colloque international



Lexicologie et terminologie en perspective plurilingue

2e Rencontres OTALF



11 et 12 octobre 2023



INaLCO – Paris

Le colloque international Lexicologie et terminologie en perspective plurilingue - 2e Rencontres OTALF est organisé par le Centre de recherche Europes-Eurasie (CREE) de l'INaLCO et L’Osservatorio di Terminologie et Politiche Linguistiche (OTLP) de l’Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan*. Il se propose de réunir des interventions de spécialistes dans le domaine de la lexicologie et la terminologie comparées.



Les thématiques abordées seront notamment :

approches théoriques de la terminologie par différentes écoles ;

lexicographie bilingue/plurilingue ;

lexicologie, terminologie et traduction/médiation ;

lexicologie, terminologie et contacts des langues ;

lexicologie, terminologie et didactique des langues étrangères ;

phraséologie ;

terminologie et politiques linguistiques.

Une séance du colloque sera consacrée aux jeunes chercheurs travaillant dans le domaine. Afin d’encourager leur participation, le Comité scientifique du colloque décernera le Prix de la meilleure communication présentée par une jeune chercheuse ou un jeune chercheur.



Les propositions de communication devront être envoyées en format Word (.doc, .docx) et PDF avant le 15 mai 2023 aux adresses suivantes : osservatorio.terminologie@unicatt.it et colloque.inalco2023@gmail.com.



Elles seront en deux versions, l’une anonymisée et l’autre non, et prendront la forme suivante : résumé de 500 mots maximum, titre compris, cinq mots-clés, problématique, hypothèse(s) de recherche, principal/aux objectif(s), cadre(s) théorique(s) de référence. Dans la version non-anonyme, merci de préciser votre statut et votre affiliation et de joindre votre notice bio-bibliographique.



Les communications seront d’une durée de 20 minutes et les langues du colloque seront le français et l’anglais.



Pour plus d'information, rendez-vous sur le site du colloque https://otalf2023.sciencesconf.org/

Snejana Gadjeva, Claudio Grimaldi, Svetlana Krylosova & Maria Teresa Zanola



* Le colloque est organisé en collaboration avec REALITER, l’Università degli Studi di Bologna (Département de Langues, Littératures et Cultures modernes), l’Università degli Studi di Napoli « Parthenope » (Département d’Études économiques et juridiques), l’Università degli Studi di Perugia (Département de Sciences Politiques) et l’Università degli Studi di Verona (Département de Langues et Littératures Étrangères), avec le soutien de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF).