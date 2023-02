Bourse postdoctorale en esthétique & philosophie de l’art - Université de Fribourg (2023-24)

[English below] [Herunterscrollen für die deutsche Fassung]

Nous vous invitons à poser votre candidature pour une bourse postdoctorale d'un an (66%) en esthétique et philosophie de l’art à l'Université de Fribourg, en Suisse.

Exigences :

- Doctorat en philosophie.

- Excellente maîtrise soit du français soit de l’allemand, et une connaissance au moins passive de l’autre langue. Très bonnes connaissances en anglais.

-Projet de recherche en esthétique (éventuellement en lien avec les travaux du Prof. Emmanuel Alloa).

Responsabilités :

- Soutien des activités de la chaire d’esthétique et de philosophie de l’art et du groupe de recherche esthétique&critique.

- Enseignement d'un séminaire de bachelor en français ou en allemand.

Durée de l’engagement :

1er septembre 2023 -- 31 août 2024.

Délai de dépôt des candidatures: 16 avril 2023

Les candidatures doivent être composées de :

lettre de motivation un curriculum vitae, une ébauche du projet de recherche à effectuer pendant la bourse d’environ 1 à 2 pages, un échantillon de textes d’environ 15-20 pages.

À envoyer à Stephanie Niklaus (stephanie.niklaus@unifr.ch)

(D’éventuelles lettres de recommandation peuvent être envoyées directement à emmanuel.alloa@unifr.ch)

---ENGLISH---

Applications are invited for a 1-year postdoctoral fellowship (66%) in Aesthetics and Philosophy of art at the Université de Fribourg, Switzerland



Requirements:

- PhD degree in philosophy

- Very good knowledge of either French or German, and at least a passive knowledge of the other of these. Very good knowledge of English.

-Research project in the field of aesthetics (possibly related to the work of Prof. Emmanuel Alloa)



Responsibilities:

- Teaching one semester-long BA-seminar either in French or in German

- Supporting research activities at the chair for aesthetics and philosophy of art as well as at the research group Aesthetics&Critique



Duration of employment:

1st September 2023 -- 31st August 2024.



Applications received by 16th April 2023 will be given the fullest consideration. Applications consisting of:

1. cover letter

2. curriculum vitae,

3. an outline of the research to be carried out during the fellowship of about 1-2 pages,

4. a writing sample of about 15-20 pages

should be sent by email to: Stephanie Niklaus (stephanie.niklaus@unifr.ch)

(Recommendation Letters can be sent directly to emmanuel.alloa@unifr.ch)

---DEUTSCH---

Postdoc-Stipendium in Ästhetik & Kunstphilosophie - Universität Freiburg CH (2023-24)

Das Departement für Philosophie der Universität Freiburg, Schweiz, schreibt ein 1-jähriges Postdoc-Stipendium (66%) im Bereich Ästhetik und Kunstphilosophie aus.

Voraussetzungen:

- Promotion in Philosophie.

- Fließend in Wort und Schrift auf Deutsch oder Französisch, und zumindest passive Kenntnisse der jeweils anderen Sprache. Sehr gute Englisch-Kenntnisse.

-Forschungsprojekt auf dem Gebiet der Ästhetik (u.U. mit Verbindungen zur Arbeit von Prof. Emmanuel Alloa)

Tätigkeiten:

- Unterstützung der Forschungstätigkeit am Lehrstuhl für Ästhetik und Kunstphilosophie sowie in der Forschergruppe Aesthetics&Critique

- Unterrichten eines einsemestrigen BA-Seminars entweder auf Deutsch oder auf Französisch

Dauer der Anstellung:

September 2023 - 31. August 2024.

Bewerbungsschluss: 16. April 2023

Die Bewerbungen bestehen aus:

Bewerbungsbrief Lebenslauf Forschungsprojekt von etwa 1-2 Seiten Einer Schriftprobe wissenschaftlicher Arbeiten von ca. 15-20 Seiten

Die Unterlagen per E-Mail an das Sekretariat: Frau Stephanie Niklaus (stephanie.niklaus@unifr.ch)

(Etwaige Empfehlungsschreiben direkt an emmanuel.alloa@unifr.ch)