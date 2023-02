27e édition du Colloque interuniversitaire étudiant de littérature (CIEL, Montréal)

Université de Montréal



Le lundi 15 mai 2023



Appel à communications



Le CIEL est un colloque interuniversitaire ouvert aux étudiant·e·s des cycles supérieurs (tant en recherche qu’en création) inscrit·e·s dans une université québécoise, qui sont convié·e·s à y présenter les résultats de leurs travaux de recherche.



La vingt-septième édition du CIEL est organisée par le Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal, en collaboration avec le Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal et du Département de langue et littérature françaises de l’Université McGill.



Le colloque aura lieu le 15 mai 2023 à l’Université de Montréal. Les propositions de communication, sur un sujet de votre choix, doivent parvenir au comité organisateur au plus tard le mercredi 8 mars 2023.



La proposition (en format .docx ou .doc) doit contenir :

1. le titre suivi d’un résumé (environ 300 mots) de la communication proposée ;

2. une brève notice biobibliographique comprenant votre adresse électronique, votre niveau d’études, le nom de votre université d’attache et de votre département ainsi que celui de votre (vos) directeur·rice·(s) de recherche.



Les communications, d’une durée maximale de 20 minutes, doivent être inédites et en langue française.



Nous recevrons vos propositions par courriel à l’adresse suivante : cyclessuperieurs@littfra.com.



Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec l’Association des étudiant·e·s en littératures de langue française de l’Université de Montréal à l’adresse susmentionnée.