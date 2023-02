Discours, créativités et littératies dans l’espace numérique du Web 2.0. Terrains, pratiques et approches (Multilinguales, n° 20)

La revue de la Faculté des Lettres et des Langues de l’université Abderrahmane Mira – Bejaia -, Multilinguales, lance deux appels à contribution pour le numéro 20 (Directeur de publication: Pr. Bektache Mourad/ Rédacteur en chef: Pr. Sadi Nabil)





Discours, créativités et littératies dans l’espace numérique du Web 2.0. Terrains, pratiques et approches



(Coordonné par Dr. Kheira YAHIAOUI et Dr. Hadjira MEDANE )





« On ne peut pas ne pas communiquer » (1967) constatait Watzlawick. L’homme est en effet un être social dont la survie individuelle et collective passe par un besoin vital de socialisation et de communication. L’évolution technologique actuelle renforce l’échange sous ses différentes formes et aspects donnant lieu à de nouvelles situations grâce à des dispositifs de communication de plus en plus présents dans notre quotidien. En effet, les individus sont de plus en plus inscrits dans la logique de la consommation et de la diffusion de l’information numérique via Internet. Il s’agit d’une nouvelle forme de communication, de consommation, de transmission des savoirs, de contacts et de confluences qui caractérisent actuellement la société de l’information.

Le discours numérique est cette forme de communication qui implique l’utilisation des outils numériques pour communiquer et partager des informations. Cela peut inclure les médias sociaux, les sites web, les e-mails, les téléconférences et d’autres canaux numériques. Les participants peuvent être des individus, des groupes ou des organisations qui utilisent ces outils dans le but de se faire entendre et d’atteindre des objectifs communicatifs. Le numérique fournit une plateforme pour les participants à partager leurs points de vue, à s’engager avec d’autres, à apprendre de nouvelles connaissances et à trouver des solutions innovantes aux problèmes.

Ce n’est que durant les années 2000, et grâce à la démocratisation de l’accès à l’internet haut débit, que le web 2.0 voit le jour. Son apparition marque un tournant historique dans le rôle des internautes en devenant un moyen de l’expression libre sans censure ou presque. C’est un web interactif qui repose sur la création d’un espace social-virtuel (Web social).

Au cœur de ce Web 2.0, les médias sociaux apparaissent comme des territoires propices à la démocratisation de l'expression publique et à des formes de coopération diversifiées. Une tendance marquée est la multiplication des pratiques collaboratives et hétérogènes. Cet univers numérique réinterroge de nombreux aspects du discours, en particulier ses contextes de production et d’apparition. Selon Tillinac (2006 : 20) « le web 2.0 amène la rupture la plus importante en s’orientant vers une utilisation de l’internet centrée sur la mise en relation des individus, vers la création de réseaux sociaux ».

Blogs, forums, chats, réseaux sociaux, applications, sites de partage de contenus, plateformes collaboratives, etc., ces technologies numériques baptisent de nouveaux lieux d'échanges et des modalités inédites de mise en contact, permises par un éventail de dispositifs originaux de communication. Ces évolutions se fondent sur l’affirmation d'un principe participatif.

L'individu n’est plus un simple utilisateur de services, il devient un producteur de contenus numériques qu'il peut publier et partager. En d’autres termes, ces nouveaux environnements discursifs ne sont pas de simples outils permettant de mettre en relation les locuteurs. Ils ont changé la façon d’appréhender et d’utiliser internet en offrant de nouvelles possibilités technologiques (likes, partages, hashtag, mèmes, etc.) et en s’intégrant à la vie quotidienne au travers notamment des smartphones.

Aujourd’hui, les sciences humaines et sociales sont fortement influencées par l’évolution du numérique et sa présence continuelle dans le domaine de la formation et de la recherche. Cette nouvelle situation amène une reconsidération dans les disciplines qui ont pour objet d’étudier l’homme dans la diversité de ses pratiques et de ses activités. Par conséquent, l’espace numérique comme outil de communication, comme objet et comme moyen de recherche représente une véritable mouvance et nécessite à redéfinir l’ensemble des champs de la recherche en sciences humaines et sociales. Les recherches sur le discours du natif du Web consiste à étudier le langage et le contenu des sites Web pour déterminer comment ils sont perçus et interprétés par les utilisateurs. Cela peut inclure l'identification des tendances linguistiques, les imaginaires, les motifs de communication et de la façon dont les utilisateurs interagissent avec les sites Web. Les chercheurs analysent les données du Web pour mieux comprendre et déterminer la signification et les intentions des messages qui y sont présentés.

Ainsi, plusieurs questions sont formulées : comment analyser et interpréter le discours numérique ? Quelles sont les méthodes et outils à utiliser pour l'analyse les données du contexte numérique ? Quels sont les enjeux liés à l'analyse du discours numérique ? Comment peut-on appliquer les principes de l'analyse du discours à l'analyse du discours numérique ? Quels sont les impacts et les implications de l'analyse du discours numérique sur la société ?

Ces questions sont d’autant plus pertinentes et légitimes à aborder et à analyser que le numérique n’est pas seulement un nouvel outil, parmi d’autres, pour créer, échanger et consulter des inscriptions culturelles. Le numérique est plutôt notre nouveau milieu de pratique, d’écriture et de lecture, voire notre nouveau milieu pour penser et pour agir : la plupart des outils que nous utilisons pour interagir avec les entités constituant notre environnement sont désormais numériques.

C'est dans cette perspective que nous interrogeons, à travers ce numéro de la revue Multilinguales, les différentes pratiques discursives se servant du numérique. Cet appel à contribution se propose de faire l'état de la recherche sur les terrains, les pratiques et les approches des discours numériques issus du Web 2.0.

Sont attendues des propositions mono ou pluridisciplinaires abordant les thèmes suivants ou des sujets qui leur sont corrélés (liste non exhaustive) :

- Littératie numérique et renouvellement des pratiques discursives

- Mutation des pratiques discursives à l’ère du numérique.

- Créativité et pratiques dans les espaces numériques

- Les espaces numériques et discours contestataires

- La dimension interactive dans les espaces numériques : formes et manifestations.

- Pratique et enseignement des écritures numériques

- Plateformes et médias sociaux : écritures collectives et collaboratives

- Pratiques discursives et nouvelles matérialités discursives (mèmes, gifs, smileys, etc.)

- Littératie numérique et interactions pédagogiques.

- Le numérique comme médiateur entre les savoirs, les apprenants et les formateurs.

- Littératies numériques, stratégies de traduction et traduction outillée.

- La littérature numérique.

- Littératie numérique et reconfiguration des approches littéraires, discursives, didactiques, sociolinguistiques, communicationnelles, etc.

- Constitution de corpus numériques (difficultés, obstacles, traitements, etc.)



Coordonnatrices du numéro

- Mme Kheira YAHIAOUI

Maitresse de conférences HDR

Ecole Normale Supérieure-Oran, Algérie.

Laboratoire CELFA-Plurielles UR 24142

Université Bordeaux Montaigne (France).



- Mme Hadjira MEDANE

Maitresse de conférences HDR

Universit2 de Hassiba Ben Bouali de Chlef, Algérie.

Laboratoire DYLANDIMED- Université de Tlemcen



Modalités de soumission

Les propositions de contribution doivent nous parvenir via la plateforme ASJP sur le lien de la revue : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/13

Les articles doivent être conformes au Template de la revue téléchargeable sur le site de la revue.



Calendrier

- Appel à communication : 16 février 2023

- Date limite de réception : 30 juin 2023

- Retour évaluation : 01 octobre 2023

- Validation des articles retenus : 30 novembre 2023

- Mise en ligne des articles : 01 décembre 2023