Cysnos : "Hamlet: lectures critiques" (dir. Christian Gutleben & Nora Galland)

Ce numéro spécial sur Hamlet de William Shakespeare est la publication des actes d'une journée d'études qui a eu lieu à l'université Côte d'Azur le vendredi 18 novembre 2022, co-organisée par Christian Gutleben (LIRCES) et Nora Galland (CTELA). Cette manifestation scientifique internationale a rassemblé huit spécialistes du théâtre de Shakespeare qui se sont efforcés d'apporter un éclairage innovant sur la célèbre tragédie. Ce volume est d'abord composé d'une introduction critique, « Jeu tragique et tragédie du je », qui présente les enjeux dramatiques de la pièce puis de quatre sections. L'esthétique baroque de la pièce sera d'abord examinée en explorant les concepts de vanité, pourriture et illusion, puis une approche éco-critique sera proposée afin de définir une poétique de la terre. La troisième section sera consacrée aux fouilles historicisées permettant une exploration de l'archéologie du savoir dans la pièce. Enfin, la dernière partie analysera la prédominance du son dans la pièce. Ce volume s'adresse en priorité aux étudiants préparant le concours de l'agrégation d'anglais, mais il donne aussi l'opportunité de découvrir la pièce pour les néophytes ou de consolider ses connaissances pour les spécialistes de Shakespeare.

Christian Gutleben est professeur en littérature britannique à l'université Côte d'Azur de Nice et rattaché au LIRCES. Nora Galland, docteure en études anglophones et agrégée d'anglais, est ATER (Théâtre XVIe-XVIIe siècles) à l'université Côte d'Azur de Nice et rattachée au CTELA.