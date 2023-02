La Revue des études dantesques, n° 8

La Revue des études dantesques, publiée par Garnier en tant qu’émanation institutionnelle de la Société Dantesque de France, lance un appel à contribution pour son numéro 8.

Les personnes souhaitant participer à ce numéro sont invitées à envoyer des propositions d’article en français, italien, anglais ou espagnol, sur tout sujet relatif à la vie de Dante Alighieri, sa pensée, ses œuvres, leur réception et leur transformation jusqu'à l'époque contemporaine.

Les propositions (d'un maximum de 300 mots) doivent être envoyées au plus tard le 31 mai 2023 à l'adresse électronique suivante : revuedesetudesdantesques@gmail.com.

Les propositions reçues seront d'abord soumises au comité de rédaction de la revue, qui effectuera une première sélection, en informant les auteurs en temps utile. Les contributions sélectionnées seront à remettre au plus tard le 31 décembre 2023 pour faire l'objet d'une évaluation en double aveugle.

Le comité remercie d'avance toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer ou partager cet appel à contributions.

—

La Revue des études dantesques, pubblicata dall’editore Garnier e organo ufficiale della Société Dantesque de France, accoglie contributi per il suo n. 8.

Coloro che vogliano partecipare al numero sono invitati a inviare una proposta d’articolo in francese, italiano, inglese o spagnolo, su qualunque tema relativo alla vita di Dante Alighieri, al suo pensiero, alle sue opere e alla loro ricezione e trasformazione fino all’età contemporanea.

Si prega di inviare le proposte di contributo (massimo 300 parole) entro e non oltre il 31 maggio 2023 all’indirizzo email : revuedesetudesdantesques@gmail.com.

Le proposte ricevute saranno dapprima sottoposte al Comitato di redazione della rivista, che opererà una prima cernita informando tempestivamente gli autori dell’esito della valutazione; i contributi selezionati dovranno essere inviati nella loro stesura definitiva entro il 31 dicembre 2023, e saranno sottoposti a un doppio referaggio anonimo.



Il comitato ringrazia fin da ora tutti coloro che vorranno inviare la loro proposta o condividere questo appello.

—

The Revue des études dantesques, published by Garnier as the official journal of the Société Dantesque de France, is glad to share a Call for Articles for its 8th issue.

Those who wish to submit a paper for consideration are invited to send an abstract in French, Italian, English or Spanish, on any aspect of the life of Dante Alighieri, his thought, his works, and their reception and transformation up to the contemporary age.

Proposals (300 words max.) should be submitted no later than May 31st, 2023 to the following email address: revuedesetudesdantesques@gmail.com.

All received proposals will firstly be examined by the editorial board: authors will be notified of the outcome of such preliminary selection shortly. Selected contributions will be submitted no later than December 31st, 2023, and will be subject to a double-blind peer review.

The editorial board thanks in advance all those who will participate or share this call for papers.