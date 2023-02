Sixièmes doctoriales de la SFLGC (Angers)

Les 22 et 23 juin 2023 se tiendront les 6e Doctoriales de la Société française de Littérature générale et comparée (SFLGC) à l’université d’Angers. Il s’agit d’un rendez-vous important pour les jeunes chercheuses et jeunes chercheurs, qui pourront présenter leurs travaux et échanger entre eux et avec des enseignantes-chercheuses et des enseignants-chercheurs en littérature comparée, provenant de diverses universités.

Les doctorantes et doctorants à partir de la 2e année de thèse seront invités à présenter la problématique générale de leur travail au cours d’exposés de 15 minutes organisés en ateliers thématiques. Chaque atelier donnera ensuite lieu à une discussion élargie entre les participants.

Une table ronde autour des cotutelles de thèse, deux conférences et une intervention d’Anne-Gaëlle Weber, présidente de la 10e section du CNU, sont également programmées. Le quatrième Prix de thèse de la SFLGC sera remis lors de la manifestation. Pour favoriser les échanges, les Doctoriales se dérouleront pendant deux jours. Les deux déjeuners et les pauses café seront pris en charge.

Les autres frais (voyage, hébergement) restent à la charge des participantes et participants, qui sont invités à solliciter leur unité de recherche et/ ou leur Ecole Doctorale. La participation des directrices et directeurs de thèse, ainsi que des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs qui le voudraient est vivement souhaitée, dans les mêmes conditions matérielles.

Conditions de participation :

– Avoir inscrit une thèse en littérature comparée à l’automne 2021 (2e année de thèse) ou antérieurement.

– Soumettre par mail une proposition (titre, 15 à 20 lignes de présentation de la thèse, nom du directeur de thèse et université d’appartenance, date de première inscription) et un CV avant le 26 mars 2023 à l’adresse suivante : doctoriales.sflgc.2023@gmail.com

Le comité d’organisation :

Alessia Della Rocca, Bertrand Guest, Anne-Rachel Hermetet, Pauline Loche, Lucile Maillard, Xiaolu Tang.