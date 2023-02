Nouvelles Études Francophones, vol. 37, n° 2

Nouvelles Etudes Francophones, vol. 37, n° 2



Revue scientifique biannuelle de langue française, Nouvelles Études Francophones (NEF) diffuse la recherche dans les domaines de la langue française, de la littérature, des arts, des sciences sociales, de la culture et de la civilisation des pays et régions francophones. NEF est publiée par les Presses Universitaires du Nebraska. // Nouvelles Études Francophones (NEF) is the official refereed journal of the International Council of Francophone Studies / Conseil International d’Études Francophones (CIÉF). NEF publishes scholarly research in the language, arts, literatures, cultures, and civilizations of Francophone countries and regions throughout the world.



Sommaire :



Discours de réception du prix du CIÉF, Trente, le 20 juin 2022 “La Grande hanchue” de Fabienne Kanor



Dossier spécial: Droit de Cité (coord. par Jimia Boutouba)



Introduction. Droit de Cité: L’Autre en démocratie ou la bataille pour l’égaliberté de Jimia Boutouba



Image, frontière et mort: La Présence spectrale des migrants marocains dans No pasara de Leila Alaoui de Naïma Hachad



Absence et témoignage dans la littérature maghrébine de migration de Laura Klein



Considérer: Utopie, émotions et démocratie de Justine Feyereisen



Penser le vivre-ensemble: Le Havre d’Aki Kaurismäki et Littoral de Wajdi Mouawad d'Aurélie Chatton



“C’est moi, Khady Demba”: Genre, identité et migration chez Marie NDiaye d'Amanda Vredenburgh



Française, Algérienne, musulmane et lesbienne: Naissance d’une subjectivité politique chez Fatima Daas de Jimia Boutouba



Sur les routes de l’exil avec la petite Amel dans Les Oiseaux ne se retournent pas de Nadia Nakhlé de Carla Calargé



Entretien avec Nadia Nakhlé Carla Calargé



Plurithématiques



Parole d’influenceuse: Pratiques discursives numériques dans la bande dessinée Mayada Officiel de Mayada et Maïssa Gargouri (2020) d'Ilaria Vitali



Léonora Miano et l’historicité problématique de l’Afrique de Désiré Atangana Kouna



La Vie et demie de Sony Labou Tansi : Politique de la prison, postcolonie pénitentiaire et humanisme critique de Christophe Ippolito



Cohésion et cohérence dans l’écriture théâtrale de Leïla Houari de Lélia Young



Comptes rendus critiques