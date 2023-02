Genre et subjectivité : enjeux épistémologiques et didactiques (Paris Sorbonne)

Genre et subjectivité : enjeux épistémologiques et didactiques

Mardi 7 mars 2023, 14h-17h

Sorbonne, Salle des Actes – 54 rue Saint-Jacques 75005 Paris



En quoi la part de subjectivité nécessairement impliquée dans la recherche en lettres et sciences humaines peut-elle constituer non pas une indépassable limite, mais une ressource à explorer ? Quels sont les enjeux de cette question pour l’étude et l’enseignement de la littérature médiévale sous l’angle du genre ?



Le réseau LIMA.GE est né d’un commun désir de donner une plus grande visibilité aux études de genre en littérature médiévale dans le domaine francophone. Nous souhaitons, grâce à ce réseau, élaborer une réflexion théorique sur les manières dont les notions qui ont émergé depuis une vingtaine d’années dans la sociologie du genre (intersectionnalité, agentivité et concepts venus des queer ou des care studies) peuvent être adaptées ou retravaillées pour les littératures anciennes.

Après la première rencontre du réseau LIMA.GE, consacrée à l’anachronisme, nous poursuivrons notre réflexion collective en nous intéressant aux articulations entre genre et subjectivité. Nous présenterons d’abord les enjeux épistémologiques de la question dans une perspective large, ouverte sur différentes disciplines des Sciences Humaines, avant de montrer ce qu’elle peut apporter sur les plans pédagogique et didactique. Dans chacun de ces deux volets, nous développerons quelques exemples pratiques, tirés de nos expériences d’enseignantes-chercheuses en littérature médiévale.

Intervenantes principales :

Sophie Albert, Sorbonne Université, MCF de littérature médiévale

Fabienne Pomel, Université Rennes 2, Professeure de langue et littérature médiévales

Discutantes :

Rose Delestre, doctorantes dans les Universités de Genève et Rennes 2

Sarah Delale, chargée de recherche à l’Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCA) de l’Université Catholique de Louvain

Yasmina Foehr-Janssens, Professeure ordinaire en littérature médiévale française, Université de Genève

Anne Paupert, MCF en langue et littérature médiévales, Université Paris Cité



Pas d’inscription pour assister en « présentiel » à l’événement.

Toute personne désirant assister à distance à cette rencontre peut nous écrire à l’adresse reseaulima.ge@gmail.com