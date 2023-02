Albert Ogien, Émancipations. Luttes minoritaires, luttes universelles ?

Les oppositions – si courantes – entre universalité et particularité, question sociale et question raciale, République et « politique des identités » sont trompeuses. Albert Ogien invite à les dépasser pour comprendre ce que les luttes d’émancipation contemporaines comportent d’universel.

Sa thèse bousculera une vaste partie de la gauche qui considère avec Marx que, pour être authentique, l’émancipation doit dépasser les intérêts spécifiques d’un groupe social. Cette exigence a dominé la pensée de gauche tout au long du xxe siècle en faisant du prolétariat l’unique acteur de ce combat.

Albert Ogien montre ici que toute lutte d’émancipation – féministe, décoloniale, homosexuelle, etc. – aussi particulière soit-elle porte toujours en elle une part d’universel.

