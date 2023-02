Numéro spécial de Essays in French Literature and Culture pour célébrer la vie et la carrière du Professeur Beverley Noakes

(English version below)

Appel de propositions (200 mots) pour le numéro de 2024 de la revue Essays in French Literature and Culture pour célébrer la vie et la carrière du Professeur Beverley Noakes.

Le numéro sera dirigé par

Dr Srilata Ravi, The University of Alberta, et Dr Bonnie Thomas, The University of Western Australia.



Née en Jamaïque, Beverley a consacré la majorité de ses recherches universitaires à l’étude de la littérature francophone. C’est à la fin des années 1960 qu’elle a lancé les premiers cours sur la littérature francophone des Antilles à l’université de West Indies nouvellement indépendante, chose qu’elle a reproduite lorsqu’en 1970, elle a poursuivi sa carrière à l’University of Western Australia, et ce jusqu'à sa retraite en 2002. Beverley a également enseigné la littérature africaine francophone ce qui était tout aussi innovant à l’époque. Ce numéro 61 de Essays in French Literature and Culture invite les chercheurs à soumettre leur proposition à propos de tout aspect des études francophones susceptible en particulier de témoigner de la manière dont ce champ d’investigation a poursuivi sa lancée suite à l’impulsion pionnière de Beverley.



Voici quelques pistes possibles, non exclusives :



· Définition des études francophones de nos jours



· Problèmes contemporains en études francophones



· Écrivains nouveaux ou émergeants en études francophones



· Les défis que rencontrent les chercheurs en études francophones



· Études françaises/études francophones : y a-t-il toujours débat ?



Calendrier :



Propositions à recevoir au plus tard 10 avril 2023



Acceptation des propositions 15 avril 2023



Soumission des articles entiers (5000 mots) 15 octobre 2023



Évaluation et décision quant à la publication 15 décembre 2023



Révisions par les auteurs Mars-avril 2024



Épreuves envoyées aux auteurs Mai 2024



Articles finalisés Juin 2024



Publication du numéro Octobre 2024



Propositions de 200 words à envoyer à Dr. Srilata Ravi (srilata@ualberta.ca) et Dr. Bonnie Thomas (bonnie.thomas@uwa.edu.au) le 10 avril 2023 au plus tard.



À propos de la revue: https://essaysinfrenchliteratureandculture.com

—

FESTSCHRIFT IN HONOUR OF Professor BEVERLEY NOAKES



Essays in French Literature and Culture is calling for proposals (200 words) for a special issue in honour of the life and career of Pr Beverley Noakes for its 2024 issue to be guest edited by Dr Srilata Ravi, The University of Alberta, and Dr Bonnie Thomas, The University of Western Australia



Born in Jamaica, Beverley devoted much of her academic research to the study of francophone literature. She introduced the first courses in francophone Caribbean literature to the newly independent University of the West Indies in the late 1960s, a feat she repeated when she took up a position at the University of Western Australia in 1970 until her retirement in 2002. Beverley also taught courses in francophone African literature which was equally innovative at the time. This special edition 61 of Essays in French Literature and Culture invites submissions from scholars in all aspects of francophone studies, attesting particularly to the way in which the field has continued to flourish from Beverley’s pioneering beginnings.



Topics could include but are not limited to:



· Defining francophone studies today



· Contemporary issues in francophone studies



· New/emerging writers in francophone studies



· Challenges for scholars in francophone studies



· French vs Francophone- Does the debate still matter?



Calendar



Proposals to be received by April 10, 2023



Acceptance of proposals April 15, 2023



Submission of full 5000-word articles October 15, 2023



Assessment and decision to publish December 15, 2023



Revisions by authors March-April 2024



Proofs sent to authors May 2024



Finalised articles June 2024



Publication October 2024



Proposals of 200 words to be sent to Dr. Srilata Ravi (srilata@ualberta.ca) and Dr. Bonnie Thomas (bonnie.thomas@uwa.edu.au) by April 10, 2023.



About the journal: https://essaysinfrenchliteratureandculture.com