Transmissions brisées (Rennes)

COLLOQUE INTERNATIONAL



TRANSMISSIONS BRISEES



Laboratoire CELLAM - Axe 3 - Université Rennes 2 en partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour



28-29 septembre 2023



Le Colloque International « Transmissions brisées» répond à une motivation exploratoire et se place dans une dynamique interdisciplinaire. Il prend pour objet le texte, depuis ses composantes linguistiques et grammaticales jusqu’à l’œuvre et son contexte, en tant qu’événement ou élément d’un patrimoine culturel qui vise à être lu, conservé et valorisé dans le temps. La transmission des textes, anciens, classiques ou contemporains, est un enjeu majeur pour (re)trouver nos racines et nous projeter dans l’avenir, individuellement et collectivement.



Alors qu’à l’ère digitale notre monde est un univers hyperconnecté et en réseaux, le champ littéraire est régi par des règles complexes qui, parfois, échappent à notre contrôle, voire à notre rationalité. La circulation et la transmission des textes, à diverses échelles, à l’intérieur d’un pays ou à l’international, peuvent cependant être brisées pour des raisons multiples, lesquelles ne sont pas toujours le fruit du hasard. Les canons littéraires sélectifs, l’« effet patrimoine » ou la patrimonialisation, les conjonctures socio-politiques, les politiques éditoriales, les statuts des auteurs et des récepteurs, les pratiques de lecture et d’apprentissage, l’évolution des paradigmes esthétiques, communicatifs, sémiotiques et linguistiques sont, parmi d’autres, des facteurs pouvant intervenir dans l’interruption des transmissions et des transferts culturels et contre-culturels.



Difficile d’imaginer, cependant, la finitude d’un texte, l’extinction d’une œuvre, ou la disparition définitive d’un auteur, célèbre ou maudit. Difficile parfois, également, de suivre la nouvelle vie d’un texte, mais aussi ses « brisures » qui survivent, souvenirs et fragments qui s’en détachent, lesquels peuvent s’avérer porteurs de vie et reprendre souffle dans un nouveau cycle de création. Le rôle des acteurs et des passeurs, conscients ou inconscients, pourrait venir éclairer ces processus (non-ir)réversibles de la transmission textuelle, même lorsque la fracture s’impose. Ainsi, quels sont les composants et mécanismes qui rendent possible l’avènement de brisures déstructurantes ou salutaires ? Quels seront les outils permettant de mieux comprendre la trajectoire de nos textes et l’évolution de nos habitudes en tant qu’acteurs, créateurs et récepteurs des textes ?



L’interdisciplinarité qui préside à ce rendez-vous scientifique se veut une perspective fertile et efficace pour mieux cartographier les transmissions brisées, les abandons, les points aveugles, les pertes, les oublis, les effacements, et les stratégies de survie, de transformation et de reprise d’objets linguistiques et culturels qui configurent, dans leur dynamique même, nos expériences et notre histoire.



Les propositions de communications pourront répondre à un ou plusieurs des trois axes :



1. Un premier axe s’intéressera aux transmissions brisées des textes, aux brisures qui en résultent à un moment ou un autre de leur histoire. Nous verrons alors comment s’expliquent les interruptions de la circulation des œuvres, de leur lecture, et leur éventuelle redécouverte, au point qu’elles transforment les usages linguistiques, les connaissances et les expériences des lecteurs.



2. Un second axe pourra se recentrer sur les interventions éditoriales face aux brisures de transmission : comment éditeurs, distributeurs, professionnels du livre peuvent-ils être amenés à suspendre ou à reprendre la diffusion d’un texte, plus ou moins volontairement, et le plus souvent, en le transformant? Quels sont les effets de cette réalité sociopolitique, culturelle, économique ou esthétique?



3. Un troisième axe pourra se consacrer aux transmissions brisées dans les cadres culturels et scolaires. À quelles logiques répond la disparition d’un texte des corpus enseignés? Peut-on faire un lien direct entre le désherbage des bibliothèques publiques et la reconfiguration perpétuelle des programmes scolaires? Comment articuler les études sur l'illettrisme, la non-lecture, et les impératifs didactiques, politiques, éthiques, de la transmission?



- Le colloque se déroulera à Rennes, en présentiel, les jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2023.



- Les propositions de communication, individuelles ou collectives, rédigées en 200 mots environ, assorties d’une note bio-bibliographique de leur(s) auteur(s) ou autrice(s) n’excédant pas 10 lignes chacune, sont à adresser d’ici le 1er Avril 2023 à :



cellam-transmissions-brisees@univ-rennes2.fr



pour une réponse début mai.



- Les langues du colloque seront le français et l’espagnol.





COMITÉ SCIENTIFIQUE



Luis Beltrán Almería (PR), Universidad de Zaragoza, Espagne

Nathalie Brillant Rannou (MCF), Université Rennes 2

Rosa de Diego (PR), Universidad del País Vasco, Espagne

Judith Emery-Bruneau (PR), Université du Québec en Outaouais, Canada

Mercedes Eurrutia Cavero (PR), Universidad de Murcia, Espagne

Anaïs Fabriol (MCF), Université Rennes 2

Christine Ferlampin-Acher (PR), Université Rennes 2

Caroline Fischer (PR), Université de Pau et des Pays de l’Adour

Marie-José Fourtanier (PR), Université Toulouse Jean Jaurès

Erika Fülöp (PR), Université Toulouse Jean Jaurès

Laurent Jalabert (PR), Université de Pau et des Pays de l’Adour

Fernando Larraz (MCF), Universidad de Alcalá de Henares, Espagne

José Manuel Pedrosa (PR), Universidad de Alcalá de Henares, Espagne

Charline Pluvinet (MCF), Université Rennes 2

Assunta Polizzi (PR) Université de Palerme, Italie

Blanca Ripoll(MCF), Universidad de Barcelona, Espagne

Christine Rivalan-Guégo (PR), Université Rennes 2

Inmaculada Rodríguez Moranta (MCF), Universidad Internacional de La Rioja, Espagne

Annie Rouxel (PR), Université de Bordeaux

Catherine Sablonnière (MCF), Université Rennes 2

Rosiane Maria Soares Da Silva Xypas (MCF), Université fédérale de Pernambouc, Recife, Brésil

Dolores Thion (PR), Université Rennes 2



COMITÉ D’ORGANISATION



Nathalie Brillant Rannou (MCF), Université Rennes 2

Nahiké Damien (masterante), Université Rennes 2 - INSPE

Christine Ferlampin-Acher (PR), Université Rennes 2

Charline Pluvinet (MCF), Université Rennes 2

Adrien Raoult (doctorant), Université Rennes 2 - Sorbonne Université

Christine Rivalan-Guégo (PR), Université Rennes 2

Catherine Sablonnière (MCF), Université Rennes 2

Aelia Sider (masterante), Université Rennes 2

Dolores Thion (PR), Université Rennes 2

Blanche Turck (doctorante), Université de Bordeaux - Université Rennes 2



