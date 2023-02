Sébastien Côté (dir.), La Nouvelle-France sur les planches parisiennes. Anthologie (1720-1786)

Peut-on enrichir le patrimoine lettré de la Nouvelle-France en puisant dans la fiction ? En amont de cette réflexion théorique commencée par Bernard Andrès, il y a les 16 pièces de la présente anthologie. Aussi françaises à l’origine que le corpus colonial dont elles s’inspirent, elles n’ont pas encore reçu leurs lettres de naturalisation. Or, cette formalité ne doit pas nous empêcher de lire et de (re)découvrir ces œuvres méconnues, voire oubliées, qui tout au long du XVIIIe siècle égayèrent les théâtres de Paris en recourant à l’exotisme canadien.



Sébastien Côté est professeur de littérature à l’Université Carleton (Ottawa). Spécialiste de la Nouvelle-France, il a notamment codirigé Relire le patrimoine lettré de l’Amérique française, le dossier « Barbaries, sauvageries ? » (Dix-huitième siècle, n° 52) et Rêver le Nouveau Monde : l’imaginaire nord-américain dans la littérature française du XVIIIe siècle (PUL, 2022).



Table des matières



Sébastien Côté, Introduction générale



Sébastien Côté, Présentation de Louis-François Delisle de La Drevetière et d’Arlequin Sauvage

*Louis-François Delisle de La Drevetière, Arlequin Sauvage (1721), éd. S. Côté



Sébastien Côté et Francesseca Lelong, Présentation d’Alain-René Lesage, Louis Fuzelier et Jacques-Philippe d’Orneval et de leurs quatre pièces

*Alain-René Lesage et Jacques-Philippe d’Orneval, L’Île du Gougou (1720), éd. S. Côté

*Alain-René Lesage, Louis Fuzelier et Jacques-Philippe d’Orneval, Arlequin roi des Ogres, ou Les Bottes de sept lieues (1720), éd. S. Côté

*Alain-René Lesage et Jacques-Philippe d’Orneval, La Sauvagesse (1732), éd. Francesseca Lelong

*Alain-René Lesage, Les Mariages de Canada (1734), éd. S. Côté, avec la collaboration d'Emmanuel Bouchard



Sébastien Côté, avec la collaboration de Malika Rogosin, Présentation de Philippe Poisson et du Mariage fait par lettre de change

*Philippe Poisson, Le Mariage fait par lettre de change (1735), éd. S. Côté, avec la collaboration de Malika Rogosin



Pierre Frantz et Sébastien Côté, Présentation de Jean-Joseph Vadé et de La Canadienne

*Jean-Joseph Vadé, La Canadienne (1758), éd. S. Côté et Pierre Frantz



Adeline Karcher et Sébastien Côté, Présentation de M. de Nizas et du Sauvage en France

*M. de Nizas, Le Sauvage en France (1760), éd. S. Côté, avec la collaboration de Serge Akono Ekomo



Sébastien Côté, Présentation d’Edme-Louis Billardon de Sauvigny et d’Hirza

*Edme-Louis Billardon de Sauvigny, Hirza (1767), éd. S. Côté



Sébastien Côté et Pierino Gallo, Présentation de Jean-François Marmontel et du Huron

*Jean-François Marmontel, Le Huron (1768), éd. S. Côté et Pierino Gallo, avec la collaboration de Paul Fièvre



Sébastien Côté, Présentation de Claude-Louis-Michel de Sacy et de ses Opuscules dramatiques

*Claude-Louis-Michel de Sacy, La sympathie (1778), éd. S. Côté

*Claude-Louis-Michel de Sacy, Le bavard (1778), éd. S. Côté, avec la collaboration de Paul Fièvre

*Claude-Louis-Michel de Sacy, Les lois, dialogue (1778), éd. S. Côté



Sébastien Côté, Présentation de Dumaniant et du Français en Huronie

*Dumaniant, Le Français en Huronie (1778), éd. S. Côté, avec la collaboration de Jillian Harper



Sébastien Côté, Présentation du chevalier Louis Delaunay et du Français chez les Hurons, ou La Vertu de la baguette

*Louis Delaunay, Le Français chez les Hurons, ou La Vertu de la baguette (1780), éd. S. Côté, avec la collaboration de Serge Akono Ekomo



Sébastien Côté, Présentation de Zélamire la Huronne, ou La Sauvage

*Anonyme, Zélamire la Huronne, ou La Sauvage (1786?), éd. S. Côté, avec la collaboration de Serge Akono Ekomo