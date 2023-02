L’équipe du projet "L’écoute du théâtre [ECHO]", qui prolonge le projet ANR ECHO (THALIM, BnF, LIMSI-CNRS), clos en 2018, vient de mettre en ligne, fin janvier, un carnet Hypothèses intitulé L’écoute du théâtre [lieux, spectacles et voix] (Marion Chénetier-Alev & Marie-Madeleine Mervant-Roux). Ce carnet a plusieurs fonctions :



– présenter l’ensemble des publications issues du projet ECHO et donner les liens directs aux textes en ligne



– proposer, en complément du parcours pédagogique existant, "Entendre le théâtre", consultable sur le site de la BnF depuis mars 2020, un parcours intitulé "Exercices d’écoute et mémoires orales", où les extraits de spectacles audibles dans le premier font l’objet d’expériences auditives méthodiques, nourries d’extraits de témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête "Des spectateurs se souviennent". Les voix du public trouvent ainsi leur place dans le dispositif polyphonique de la mémoire théâtrale.



– publier au fur et à mesure les autres productions encore non diffusées d’ECHO : les bilans méthodologiques, l’intégralité des fiches d’écoute des spectacles du corpus, la collection sonore inédite composée d’entretiens avec des régisseurs son et des chercheurs, auxquelles s’ajouteront un glossaire multilingue et les activités de l’équipe actuelle.



Liens utiles :



Rappel. Lien au premier parcours, "Entendre le théâtre" : http://classes.bnf.fr/echo/index.php



Lien au carnet Hypothèses L’écoute du théâtre [lieux, spectacles et voix] : https://edt.hypotheses.org/



Lien direct au second parcours, "Exercices d’écoute et mémoires orales" : https://edt.hypotheses.org/44