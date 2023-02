Appel à contributions au numéro 8.2 de Convergences francophones

Numéro Varia



Pour le numéro 8.2 de Convergences francophones, revue indexée dans le DOAJ et par EBSCO, nous vous invitons à soumettre un article qui fera l’objet d’une double évaluation anonyme selon notre protocole.



Les articles soumis doivent être des originaux, ne pas être simultanément soumis à d’autres revues, s'inscrire dans la ligne éditoriale de Convergences francophones, être mis au format de la revue (MLA, 5000-8000 mots) et accompagnés d’un résumé sous peine d’être refusés.



Date de soumission : 5 mars 2023



Date d’acceptation : 14 mai 2023



Retour des articles révisés : 16 juillet 2023



Les articles doivent être envoyés à Antoine Eche (aeche@mtroyal.ca) et Justine Huet (jhuet@mtroyal.ca).