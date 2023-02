Le haïku, dans tous ses états ? (Unesco, Paris)

LE HAÏKU, DANS TOUS SES ÉTATS ?

Dans l’histoire de la poésie universelle, le haïku est l’une des formes poétiques les plus courtes au monde. Cette forme de poésie minimale s’inscrit dans la tradition des formes brèves, dans le droit des fragments de la poétesse grecque Sappho ou des Épigrammes du poète latin Martial, à l’opposé des épopées d’Homère ou de la Chanson des Nibelungen. D’un point de vue géographique, pour un Européen, le haïku est la forme poétique la plus lointaine, dans cet Orient extrême. Depuis l’Empire du Japon, elle traverse, en un éternel retour, les mers, les océans, les continents jusqu’au Vieux continent.

Au XXIe siècle, le haïku, à la croisée des Anciens et des Modernes, est toujours dans le coup. Aujourd’hui, il s’agit de la forme la plus démocratique au monde, dans le droit fil de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, conformément à son article 11 : « Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ». Tout profane a toute la liberté de s’initier au haïku. Sur Terre, le haïku devient une forme poétique populaire. Pour certains, le haïku est une monomanie, une graphomanie, une métromanie, pour d’autres une épiphanie. Phénomène ou épiphonème, cette religion du haïku interpelle les plus grandes figures de la poésie mondiale, depuis le tournant du XXe siècle.

Dans un contexte de globalisation, quels sont les nouveaux enjeux pour le haïku ? De quelle façon les poètes ou les poétesses réenchantent-ils ou désenchantent-ils ce poème japonais ? Au fond, serait-il une forme majeure ou mineure de la poésie ? Où commence la poésie, et tout haïku est-il poésie ?



