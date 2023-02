Deux bourses de début de thèse en littérature de 30 000 CHF (Univ. de Bâle)

Le programme doctoral de littérature de l’Université de Bâle met au concours deux bourses de début de thèse d’une durée d’un an et d’un montant de 30 000 CHF chacune (entrée en fonction : 1er octobre 2023). Ces bourses doivent permettre à de jeunes chercheuses et chercheurs prometteurs d’élaborer leur projet de thèse et de soumettre des demandes de financement de suivi en maximisant leurs chances de réussite.

Le programme doctoral de littérature

International et interphilologique, le programme doctoral de littérature (Doktoratsprogramm Literatur- wissenschaft) de l’Université de Bâle offre aux doctorantes et doctorants d’excellentes conditions pour rédiger leur thèse en littérature et dans des domaines étroitement apparentés. Les séminaires, colloques doctoraux, retraites et journées d’étude offrent aux doctorantes et doctorants du programme des espaces d’échanges réguliers, l’occasion de présenter leur travail, et la possibilité d’acquérir les compétences nécessaires à une carrière académique. En outre, le programme doctoral soutient ses membres par des subsides pour participer à des conférences, consulter des archives, effectuer des séjours de recherche, ou encore organiser eux même des manifestations scientifiques.

Le programme doctoral dépend du Département de langues et littératures, qui rassemble les études anglaises, allemandes, françaises, ibéro-romanes, italiennes, scandinaves, slaves et est-européennes. Les axes de recherche du programme doctoral sont la théorie littéraire et culturelle, l’histoire des formes littéraires, les arts et médias, les formes du savoir et la pratique culturelle. Actuellement, le programme doctoral compte environ 40 membres, dont la moitié a un profil international.

La bourse de début de thèse

La bourse de démarrage, d’une durée d’un an (date limite de candidature : 26 mars 2023 ; entrée en fonction : 1er octobre 2023), sert à contribuer aux frais de subsistance pendant la phase d’élaboration d’un projet de thèse en littérature. Le but de cette aide est de permettre aux boursières et boursiers d’élaborer, dans les premiers six mois, des dossiers de demande de financement qu’ils/elles pourront soumettre à différentes agences de moyens, ou de répondre à des offres de poste de doctorant-e-s au sein de projets déjà financés, et ce de sorte qu’à la fin des six mois suivants, la thèse puisse être poursuivie sans interruption en bénéficiant de financements tiers. La bourse de démarrage de 30 000 CHF est versée en deux tranches semestrielles de 15 000 CHF chacune (avec évaluation).

Vous êtes titulaire d’un excellent master (ou d’un diplôme équivalent) dans l’une des philologies représentées au Département de langues et littératures ou dans un domaine étroitement apparenté. Vous avez déjà réfléchi de manière approfondie à un projet de thèse qui doit apporter une contribution essentielle à votre domaine de spécialisation, vous faites preuve d’une grande motivation et avez la capacité de vous investir activement dans le programme doctoral de littérature.

Pour la candidature et l’admission au doctorat, une note moyenne au diplôme de master d’au moins 5.0 dans le système suisse, arrondie au dixième (ce qui correspond en général à la note 2.5 dans le système allemand) est nécessaire. Pour les autres systèmes de notation, veuillez consulter la rubrique « FAQ » sur la page consacrée aux bourses de notre site web dpl.dslw.unibas.ch. Le diplôme officiel (ou une attestation équivalente) peut être remis jusqu’au 7 juin 2023.

Nous vous prions de prendre contact avec des directeurs ou directrices de thèse potentiels et de passer des entretiens d’orientation avant de déposer votre candidature. Il s’agit des professeurs du Département de langues et littératures de l’Université de Bâle. Vous devez pouvoir présenter une promesse de prise en charge au plus tard au moment de l’entretien de candidature. Nous vous prions également de lire attentivement notre site Internet.

Candidature



Les documents suivants sont à envoyer sous forme électronique (assemblés en un seul PDF) jusqu’au 26 mars 2023 au coordinateur du programme doctoral en littérature :

Dr. Dr. Christian Hänggi (dok- lit@unibas.ch) :



une lettre de motivation

un curriculum vitae (le cas échéant avec liste de publications)

une esquisse du projet de thèse (max. 5 pages, excl. bibliographie)

une copie du diplôme de fin d’études de master (ou équivalent) avec note ; si le diplôme n’est pas encore disponible, ajouter une déclaration indiquant qu’il le sera d’ici le 7 juin 2023

1–2 échantillons de texte (dont des extraits significatifs d’au moins un travail de qualification scientifique, pas plus de 30 pages au total).

une lettre de recommandation.

Les candidatures peuvent être soumises en allemand, en français ou en anglais. Les candidates et candidats qui ont déjà obtenu leur doctorat ou qui sont avancés dans leur thèse ne seront pas pris en compte. Les boursiers et boursières doivent s’inscrire en doctorat à l’Université de Bâle et deviennent automatiquement membres du programme doctoral en études littéraires.

Calendrier

Date limite de dépôt des candidatures : 26 mars 2023

Résultat de la présélection, invitation à un entretien : au plus tard le 15 avril 2023 Entretiens : jusqu’au 10 mai 2023.

Décision sur l’attribution : au plus tard mi-juin 2023.



Pour plus d’informations, veuillez contacter Dr. Dr. Christian Hänggi : dok-lit@unibas.ch