Mariette Job, Dans les pas d'Hélène Berr. 1944-2008

Éditrice du Journal de sa tante Hélène Berr, Mariette Job s’est construite dans son sillage, malgré de multiples embûches. Elle a voulu raconter son cheminement personnel, les difficultés rencontrées pour faire sortir dans la lumière cet écrit familial intime exceptionnel, reconnu pour sa qualité littéraire et historique.

Mariette grandit dans une famille où le silence régnait sur la « Catastrophe ». C’est à l’âge de 15 ans qu’elle apprend l’existence du Journal qu’elle ne lira vraiment que 8 ans plus tard.

La qualité du texte la saisit et l’émeut ; elle se sent en charge d’une mission. Les ascendants sont réticents voire en désaccord avec l’idée d’une publication. Les personnes de sa génération, tout d’abord consentantes, se rétractent étrangement. Convaincue de la nécessité de faire connaître au plus grand nombre le message d’Hélène Berr, Mariette devient la porte-parole du Journal. Contre vents et marées.

La publication du Journal en janvier 2008, avec une préface de Patrick Modiano (Tallandier) connaît un succès retentissant et universel traduit dans 27 pays. « Nous nous sommes nourries mutuellement, elle par la présence de son absence, sa lumière, et mon exaltation à la faire ressurgir des ténèbres. J’ai le sentiment qu’elle s’est réfugiée à l’intérieur de moi comme une chrysalide, jusqu’à son envol. À pas aveugles, j’ai fauché tout ce qui entravait ma route sans en connaître la véritable destination. »

L’engagement des jeunes générations, soutenues par leurs enseignants, perpétue la mémoire d’Hélène Berr. Une consécration ! Mais au terme d’un chemin pavé d’épines, sur lequel Mariette a tout perdu et tout gagné. L’objectif est atteint, le Journal est présent au monde.

Mariette Job a d’abord emprunté un parcours théâtral (Centre d’art dramatique de la rue Blanche, etc.). Assez tôt, elle manifeste un goût prononcé pour la musique et la littérature qui l’a fait devenir libraire à La Procure et chez Gallimard jusqu’en 1997. À partir de 2008, elle se consacre entièrement à la promotion du Journal d’Hélène Berr et au travail de transmission auprès des jeunes en France et à l’étranger. En mars 2021, à l’occasion du centenaire de sa naissance, elle a codirigé un ouvrage collectif Se souvenir d’Hélène Berr (Fayard).

