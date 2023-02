La post-altérité dans la littérature, la culture et le langage. Nouvelles stratégies de validation de l’identité (revue Confluente)

Le présent numéro de la revue Confluenţe se propose d’exploiter de nouvelles pistes de recherche concernant la question de la post-altérité dans la création littéraire, les études culturelles et les sciences du langage. Notre objectif est d’investiguer la (les) manière(s) dont on représente la post-altérité mais aussi d’identifier de nouvelles stratégies de validation de l’identité.



La réflexion pourra porter sur les axes de recherches suivants :



· Les stratégies narratives, stylistiques et discursives de validation de l’identité dans les textes littéraires.



· L’altérité perçue comme différence et/ou résonance.



· L’analyse de la façon dont on construit son discours en vue de rendre crédibles les identités et les individualités.



· Les communautés d’interprétation (« horizon d’attente », construction, histoire …).



· Les outils dont le chercheur mobilise pour faire émerger une parole autour de l’identité et de la post-altérité.



· Les esthétiques, les procédés littéraires ou encore les figures de style qui mettent à jour la construction identitaire des personnages.



· La réception critique des œuvres qu’on peut interpréter comme prisme identitaire.



· L’évolution (thématique, stylistique, linguistique) des personnages et des formes qui abordent la question identitaire dans le contexte de la post-altérité.



· Les questions identitaires liées à l’interculturalité, voire à la transculturalité.



· L’identité en relation avec les questions de la diversité sexuelle, ethnique, ou religieuse, mettant en valeur les récits et les sujets diasporiques, voire transgresseurs, tout en questionnant la normativité et les systèmes de domination.



Sans être exhaustive, cette liste peut être complétée avec toute autre piste de recherche s’inscrivant d’une manière pertinente dans la problématique du volume.



Calendrier :



avant le 1 mai 2023 : envoyer l’article rédigé selon les normes de la revue en format .doc, accompagné d’une courte notice bio-bibliographique mentionnant le nom de l’auteur et son rattachement institutionnel, à l’adresse suivante : doracernau@gmail.com.



Les articles seront soumis au système d’évaluation en double aveugle (double-blind peer review).



1 novembre 2023: notification de l’acceptation des articles.



décembre 2023 : envoi de la version finale des articles et publication du numéro.



Responsable :

Dora Cernău, Université d’Oradea, Roumanie



http://www.confluente.univoradea.ro/en/



Présentation de la revue



Depuis 2006, la revue scientifique Confluenţe, éditée à la Faculté des Lettres d’Oradea, représente une agora qui s’est proposé d’encourager l’expression des idées et des débats scientifiques dans les domaines de la littérature, de la culture et de la langue. Les articles sont rédigés en anglais, en français et en allemand et sont évalués par un comité de lecture international. La revue est classée dans la catégorie C par le Conseil National de la Recherche Scientifique de Roumanie (CNCS). Depuis 2018, Confluenţe est indexée par les bases de données EBSCO et Central and Eastern European Online Library (CEEOL).